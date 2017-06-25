Чили — Австралия: Троизи получил награду BUD AF Man of the Match
Австралийский нападающий Джеймс Троизи признан лучшим игроком матча третьего тура группы B Кубка конфедераций Чили — Австралия, получив приз BUD AF Man of the Match.
Он одержал победу в голосовании болельщиков всего мира.
Матч Чили — Австралия, проходивший на стадионе «Спартак» в Москве, завершился вничью со счётом 1:1. Троизи открыл счёт в конце первого тайма.
Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно на сайте
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter