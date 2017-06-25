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https://sport.mail.ru/football2017/news/30185677/
25 июня 2017, 20:13 | Чемпионат.com

Чили — Австралия: Троизи получил награду BUD AF Man of the Match

Австралийский нападающий Джеймс Троизи признан лучшим игроком матча третьего тура группы B Кубка конфедераций Чили — Австралия, получив приз BUD AF Man of the Match.

Он одержал победу в голосовании болельщиков всего мира.

Матч Чили — Австралия, проходивший на стадионе «Спартак» в Москве, завершился вничью со счётом 1:1. Троизи открыл счёт в конце первого тайма.

Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно на сайте bud-match.com. Голосование начинается в перерыве и идёт до конца матча.
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