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21-летний футболист, который оформил дубль, одержал победу в голосовании болельщиков всего мира в выборе игрока, который внёс наибольший вклад в успех своей команды в этом матче. Встреча, которая проходила на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась победой немцев со счётом 3:1.