Германия — Камерун: Тимо Вернер получил награду BUD AF Man of the Match
Нападающий сборной Германии Тимо Вернер признан лучшим игроком матча 3-го тура группы В c командой Камеруна, получив приз BUD AF Man of the Match.
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21-летний футболист, который оформил дубль, одержал победу в голосовании болельщиков всего мира в выборе игрока, который внёс наибольший вклад в успех своей команды в этом матче. Встреча, которая проходила на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась победой немцев со счётом 3:1.
Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно на сайте
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