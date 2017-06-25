Сборная Германии обыграла команду Камеруна и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Германии одержала победу над командой Камеруна со счетом 3:1 в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. На встрече, прошедшей в Сочи, присутствовало около 30 тысяч зрителей.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Керем Демирбай (48-я минута) и Тимо Вернер (66, 81), камерунцы ответили точным ударом Венсана Абубакара (78). На 64-й минуте за опасную игру с поля был удален защитник сборной Камеруна Эрнест Мабука. Главному судье матча колумбийцу Вильмару Рольдану пришлось обратиться к системе видеопомощи арбитрам, чтобы точно определить, кто нарушил правила в эпизоде. Сначала рефери допустил ошибку, показав красную карточку другому игроку африканской команды Себастьену Сиани.
В турнирной таблице группы B сборная Германии набрала семь очков, в активе камерунцев один балл. Данный результат позволил немцам выйти в ½ финала турнира.
Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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