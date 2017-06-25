Сборная Германии обыграла команду Камеруна и вышла в полуфинал Кубка конфедераций

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Забитыми мячами в составе победителей отметились Керем Демирбай (48-я минута) и Тимо Вернер (66, 81), камерунцы ответили точным ударом Венсана Абубакара (78). На 64-й минуте за опасную игру с поля был удален защитник сборной Камеруна Эрнест Мабука. Главному судье матча колумбийцу Вильмару Рольдану пришлось обратиться к системе видеопомощи арбитрам, чтобы точно определить, кто нарушил правила в эпизоде. Сначала рефери допустил ошибку, показав красную карточку другому игроку африканской команды Себастьену Сиани.

В турнирной таблице группы B сборная Германии набрала семь очков, в активе камерунцев один балл. Данный результат позволил немцам выйти в ½ финала турнира.