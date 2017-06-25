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Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
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24.06 завершен Новая Зеландия 0
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Австралия 1
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28.06 не начался Португалия
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Матч за 3-е место
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30185639/
25 июня 2017, 20:03 | ТАСС

Сборная Германии обыграла команду Камеруна и вышла в полуфинал Кубка конфедераций

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Германии одержала победу над командой Камеруна со счетом 3:1 в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. На встрече, прошедшей в Сочи, присутствовало около 30 тысяч зрителей.

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© РИА "Новости"

Забитыми мячами в составе победителей отметились Керем Демирбай (48-я минута) и Тимо Вернер (66, 81), камерунцы ответили точным ударом Венсана Абубакара (78). На 64-й минуте за опасную игру с поля был удален защитник сборной Камеруна Эрнест Мабука. Главному судье матча колумбийцу Вильмару Рольдану пришлось обратиться к системе видеопомощи арбитрам, чтобы точно определить, кто нарушил правила в эпизоде. Сначала рефери допустил ошибку, показав красную карточку другому игроку африканской команды Себастьену Сиани.

В турнирной таблице группы B сборная Германии набрала семь очков, в активе камерунцев один балл. Данный результат позволил немцам выйти в ½ финала турнира.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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25 Июня, 18:00 Группа B Фишт
Германия 3:1
Первый тайм: 0:0
Камерун
Главные тренеры
Йоахим Лев Уго Брос
Голы
48′ Керем Демирбай (Ю. Дракслер) 10
66′ Тимо Вернер (Дж. Киммих, Н. Зюле) 11
81′ Тимо Вернер (Б. Хенрикс, Ю. Брандт) 11
10 Венсан Абубакар (Н. Нгамале, К. Бассогог) 78′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 22
Джошуа Киммих 18
90+2′ Марвин Платтенхардт 5
Маттиас Гинтер 4
Антонио Рюдигер 16
Никлас Зюле 17
Эмре Джан 14
Тимо Вернер 11
77′ Керем Демирбай 10
Юлиан Брандт 20
80′ Юлиан Дракслер (к) 7
Амин Юнес 15
74′ Себастьян Руди 21
Беньямин Хенрикс 6
1 Фабрис Ондоа
2 Эрнест Мабука 63′
19 Коллинс Фай
4 Адольф Тейку
5 Мишель Нгаде-Нгаджюи
3 Андре-Франк Замбо
10 Венсан Абубакар
15 Себастьен Сиани 61′
13 Кристиан Бассогог 82′
20 Карл Токо-Экамби
8 Бенжамен Муканджо (к) 70′
12 Жером Гиоата
17 Арно Джум 58′
7 Николя Муми Нгамале
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
10 Голевые моменты 2
18 Удары (всего) 6
9 Удары в створ 2
6 Угловые 3
10 Фолы 8
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Вильмар Рольдан (Колумбия)
Боковой судья Александр Гусман (Колумбия)
Боковой судья Кристиан де ла Крус (Колумбия)
  Артур Диаш (Португалия)
  Энрике Касерес (Парагвай)
  Эрнан Майдана (Аргентина)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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