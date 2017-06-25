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Кубок конфедераций по футболу 2017
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17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
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Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
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Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
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Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30185638/
25 июня 2017, 20:07 | ТАСС

Сборная Чили сыграла вничью с командой Австралии и вышла в полуфинал Кубка конфедераций

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Чили по футболу сыграла вничью с командой Австралии со счетом 1:1 в матче заключительного тура Кубка конфедераций, который проходит в России. На встрече, прошедшей в Москве, присутствовало 33 639 зрителей.

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© РИА "Новости"

В составе сборной Чили забитым мячом отметился Мартин Родригес (67-я минута), у команды Австралии отличился Джеймс Троизи (42), который был признан лучшим игроком матча.

Этот матч стал 100-м для капитана сборной Австралии Тима Кэхилла. Больше него за австралийскую национальную команду сыграл только бывший вратарь сборной Марк Шварцер (109). Кэхилл является лучшим бомбардиром в истории сборной — 48 голов.

Сборные Чили и Австралии до этого играли друг против друга пять раз, в четырех встречах победу праздновали южноамериканцы, один матч завершился вничью.

В турнирной таблице группы B чилийцы набрали пять очков и заняли второе место, австралийцы стали третьими с двумя баллами, первое место заняли немцы (7), последнее — камерунцы (1). Данный результат позволил чилийской команде выйти в ½ финала соревнований, австралийцы завершили выступление на турнире. В полуфинале чилийцы сыграют со сборной Португалии. Встреча пройдет 28 июня в Казани.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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25 Июня, 18:00 Группа B Спартак
Чили 1:1
Первый тайм: 0:1
Австралия
Главные тренеры
Хуан Антонио Пицци Ангелос Постекоглу
Голы
67′ Мартин Родригес (Э. Варгас) 16
14 Джеймс Троиси (Р. Крус, Т. Сэйнсбери) 42′
Составы
Клаудио Браво (к) 1
Маурисио Исла 4
Эухенио Мена 2
Пауло Диас 13
Гонсало Хара 18
57′ Артуро Видаль 8
Алексис Санчес 7
Франсиско Сильва 5
46′ Хосе Педро Фуэнсалида 6
Мартин Родригес 16
46′ Чарльз Арангис 20
75′ Пабло Эрнандес 10
82′ Эдуардо Варгас 11
Марсело Диас 21
1 Мэтью Райан
22 Джексон Ирвайн
14 Джеймс Троиси 31′
16 Азиз Бехич 45+1′
19 Райан Макгоуан
10 Робби Крус
5 Марк Миллиган
21 Массимо Луонго 21′
20 Трент Сэйнсбери 72′
8 Бэйли Райт
4 Тим Кэйхилл (к) 57′ 33′
7 Мэтью Леки
9 Томи Юрич 62′
11 Джейми Макларен
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 2
1 Угловые 5
12 Фолы 13
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Клеман Тюрпен (Франция)
  Милован Ристич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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