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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
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Россия 1
тв
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Камерун 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30185637/
25 июня 2017, 20:09 | ТАСС

Матчи группового этапа Кубка конфедераций по футболу посетило почти 450 тысяч зрителей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Двенадцать матчей группового этапа Кубка конфедераций по футболу, который проходит в России, посетили 449 599 зрителей.

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© РИА "Новости"

Рекорд турнира пока принадлежит встрече между командами Новой Зеландии и Португалии (0:4), которую 24 июня на стадионе «Санкт-Петербург» посмотрели 56 290 зрителей.

Матчи сборной России в общей сложности посетили 134 595 человек. Из них 50 251 зритель посмотрел матч-открытие Россия — Новая Зеландия (2:0) 17 июня в Санкт-Петербурге, 42 759 болельщиков пришли 21 июня на московскую встречу Россия — Португалия (0:1), а еще 41 585 зрителей собрала заключительная встреча сборной России на групповом этапе против мексиканцев в Казани 24 июня. При этом для «Казань- Арены» эта цифра стала повторением рекорда стадиона, столько же болельщиков присутствовали на матче группового этапа Лиги Европы между местным «Рубином» и английским «Ливерпулем» в ноябре 2015 года.

Матчи Португалия — Мексика (2:2) и Германия — Чили (1:1) в Казани посетили в общей сложности 72 594 человека. Три встречи в Сочи — Австралия — Германия (2:3), Мексика — Новая Зеландия (2:1) и Германия — Камерун (3:1) всего собрали 83 968 болельщиков. Игры Камерун — Чили (0:2) и Чили — Австралия (1:1) на московском стадионе «Спартак» посетили 67 131 болельщиков. На матч Камерун — Австралия (1:1) в Санкт-Петербурге пришел 35 021 зритель.

Сборная России по итогам группового этапа заняла третье место и не вышла в полуфинал Кубка конфедераций, набрав в трех матчах три очка. В полуфинале сборная Португалии встретится с чилийцами, матч пройдет 28 июня в Казани. Сборные Германии и Мексики сыграют 29 июня в Сочи.

Турнир, который проходит в Москве, Сочи, Санкт- Петербурге и Казани, завершится 2 июля.
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