Матчи группового этапа Кубка конфедераций по футболу посетило почти 450 тысяч зрителей
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Двенадцать матчей группового этапа Кубка конфедераций по футболу, который проходит в России, посетили 449 599 зрителей.
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Рекорд турнира пока принадлежит встрече между командами Новой Зеландии и Португалии (0:4), которую 24 июня на стадионе «Санкт-Петербург» посмотрели 56 290 зрителей.
Матчи сборной России в общей сложности посетили 134 595 человек. Из них 50 251 зритель посмотрел
Матчи Португалия — Мексика (2:2) и Германия — Чили (1:1) в Казани посетили в общей сложности 72 594 человека. Три встречи в Сочи — Австралия — Германия (2:3), Мексика — Новая Зеландия (2:1) и Германия — Камерун (3:1) всего собрали 83 968 болельщиков. Игры Камерун — Чили (0:2) и Чили — Австралия (1:1) на московском стадионе «Спартак» посетили 67 131 болельщиков. На матч Камерун — Австралия (1:1) в
Сборная России по итогам группового этапа заняла третье место и не вышла в полуфинал Кубка конфедераций, набрав в трех матчах три очка. В полуфинале сборная Португалии встретится с чилийцами, матч пройдет 28 июня в Казани. Сборные Германии и Мексики сыграют 29 июня в Сочи.
Турнир, который проходит в Москве, Сочи, Санкт- Петербурге и Казани, завершится 2 июля.
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