За пять минут матч не спасти. Как Россия проиграла Испании в Евролиге

Сборной России повезло: в заключительный день она играла второй матч, а потому видела, как Франция упустила три балла в матче с Германией, и настроилась на победу. Три очка в матче с Испанией приносили бы россиянам победу на сербском этапе Евролиги и соответственно путёвку в Суперфинал.

Сборная Испании некогда была едва ли не сильнейшей сборной Европы, однако за последние три-четыре года команда сбавила обороты. Никто особенно не удивляется тому, что испанцы не попадают на чемпионат мира, что остаются без медалей Евролиги, что проигрывают России все важнейшие матчи, включая игры за бронзовые награды Евролиги в 2015 и 2016 годах. В последние годы испанцы превратились для россиян в довольно удобных соперников. Впрочем, индивидуально они по-прежнему очень сильны. А после тяжелейших матчей сборной России с Францией и Германией ожидать от игры с ними можно было чего угодно.

Обескураживающее начало

После успешного второго матча можно было предположить, что в игре с испанцами с первых минут на песке появится «питерская» пятёрка. Так оно и вышло: стартовый свисток застал на площадке Островского, Крашенинникова, Шишина, Аксёнова и Романова. Вот только ударно начать у россиян не вышло: уже на 42-й секунде матча испанец Льоренц, выступающий в российской Суперлиге, получил передачу от вратаря, эффектно пробил с острого угла через себя, и мяч затрепыхался в сетке. Явно не лучший старт для команды Михаила Лихачёва.

На первых минутах матча испанцы больше владели мячом и часто подбирались с ним к воротам Островского. Стала понятна и главная атакующая вертикаль испанцев: Дона — Льоренц. Первый номер старательно забрасывал мячи на 10-го, а тот пытался зацепиться за них и пробить по воротам. У сборной России в атаке же поначалу был сумбур и неразбериха. Наша команда ограничилась парой подходов к чужим воротам да неприятным ударом со штрафного.

В концовке периода наша команда наконец-то заставила испанского вратаря поработать. Шишин лишь считаные секунды проиграл Доне в забеге на скорость, а Романов пробил над ближней девяткой испанских ворот. Но соперник всё равно выглядел опаснее: Островскому, например, пришлось далеко выходить из ворот, чтобы помешать забить Чики. В целом первый период не внушил болельщикам сборной России оптимизма ни по счёту, ни по игре.

Тоска и печаль

После перерыва в воротах нашей команды появился Максим Чужков, способный усилить игру сборной России в атаке. Однако испанцы на замену вратаря не обратили внимания и снова забили на первой минуте периода: Антонио Майор получил передачу от партнёра, развернулся и пробил точно в дальний угол — Чужков даже не шелохнулся. На табло загорелись неприятные 0:2.

Но самым неприятным в матче был даже не счёт, а какая-то неполноценность в игре сборной России. Мяч снова никак не доходил до испанских ворот. Более того, наши футболисты, как правило, сами отдавали его сопернику: большинство атак завершалось неточными передачами или невынужденными ошибками. За всю первую половину периода россияне лишь три раза пробили по чужим воротам: Аксёнов — с игры мимо, Никоноров — через себя в защитника, Шишин — со штрафного по центру. Испанцы атаковали не чаще, но им и отыгрываться было не нужно.

На экваторе матча россияне вроде бы активизировались у чужих ворот и даже дважды испытали Лакареля, но то был минутный всплеск — игра по-прежнему шла не по тому сценарию, который был выгоден Михаилу Лихачёву и его подопечным. В концовке периода испанцы начали чудить и дали нашей команде сразу два шанса пробить с центра поля, но Лакарель справился и с ударом Шишина на точность, и с выстрелом Крашенинникова на силу. По окончании второго периода на табло горело 0:2, а болельщиков сборной России не оставляло чувство тоски и печали. Сборная России не просто не могла забить — она с большим трудом подбиралась к чужим воротам.

Можем, если захотим

В третий раз на первой минуте сборная России всё-таки не пропустила. Но и не забила, хотя могла: Шишин после розыгрыша углового пробил точно, но Дона, вернувшийся в ворота, снова продемонстрировал мастерство. Не забил со штрафного Крашенинников, не забил через себя Шайков. Но все эти промахи — хоть что-то по сравнению с засухой у испанских ворот в первом и втором периодах. Впрочем, оптимистичными оказались лишь мгновения: на третьей минуте периода Чужков грубо ошибся, отправившись на перехват, но не добравшись до мяча. Чики после скидки Эду Суареса добивал мяч в абсолютно пустые ворота.

Можно ли в пляжном футболе забить четыре гола за девять минут, перевернув неудачно складывающийся матч? Конечно, можно — такие случаи бывали. Но чтобы сделать это, россиянам нужно было атаковать. А вместо этого атаковать продолжала сборная Испании. В упор бил Ридуан Дрис — вытащил Чужков. На добивание подоспел Чики — удар оказался неточным.

Время таяло, и у России оставалось всего шесть минут, когда Романов бесхитростно пробил со штрафного метров с 12. На горизонте забрезжила надежда, когда Крашенинников свой штрафной исполнил великолепно и наконец-то распечатал испанские ворота. Он же в оставшиеся минуты потащил команду за собой и за минуту создал три опаснейших момента, но в двух спас Дона, а в третьем мяч угодил в штангу. За две минуты до сирены опасно бил Романов, за полторы — Никоноров, за полминуты — Шишин, за 10 секунд — Макаров. За это время сборная России создала столько голевых моментов, сколько не было в предыдущие 32 минуты. Однако спасти игру уже не удалось. Испания едет в Суперфинал. Россия — пока нет.