За пять минут матч не спасти. Как Россия проиграла Испании в Евролиге
Сборная России по пляжному футболу проснулась только в концовке матча против Испании. Но пяти ударных минут, чтобы спасти игру, не хватило.
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Видимо, что-то случилось...
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Сборной России повезло: в заключительный день она играла второй матч, а потому видела, как Франция упустила три балла в матче с Германией, и настроилась на победу. Три очка в матче с Испанией приносили бы россиянам победу на сербском этапе Евролиги и соответственно путёвку в Суперфинал.
Сборная Испании некогда была едва ли не сильнейшей сборной Европы, однако за последние
Обескураживающее начало
После успешного второго матча можно было предположить, что в игре с испанцами с первых минут на песке появится «питерская» пятёрка. Так оно и вышло: стартовый свисток застал на площадке Островского, Крашенинникова, Шишина, Аксёнова и Романова. Вот только ударно начать у россиян не вышло: уже на 42-й секунде матча испанец Льоренц, выступающий в российской Суперлиге, получил передачу от вратаря, эффектно пробил с острого угла через себя, и мяч затрепыхался в сетке. Явно не лучший старт для команды Михаила Лихачёва.
На первых минутах матча испанцы больше владели мячом и часто подбирались с ним к воротам Островского. Стала понятна и главная атакующая вертикаль испанцев: Дона — Льоренц. Первый номер старательно забрасывал мячи на 10-го, а тот пытался зацепиться за них и пробить по воротам. У сборной России в атаке же поначалу был сумбур и неразбериха. Наша команда ограничилась парой подходов к чужим воротам да неприятным ударом со штрафного.
В концовке периода наша команда
Тоска и печаль
После перерыва в воротах нашей команды появился Максим Чужков, способный усилить игру сборной России в атаке. Однако испанцы на замену вратаря не обратили внимания и снова забили на первой минуте периода: Антонио Майор получил передачу от партнёра, развернулся и пробил точно в дальний угол — Чужков даже не шелохнулся. На табло загорелись неприятные 0:2.
Но самым неприятным в матче был даже не счёт, а
На экваторе матча россияне вроде бы активизировались у чужих ворот и даже дважды испытали Лакареля, но то был минутный всплеск — игра
Можем, если захотим
В третий раз на первой минуте сборная России
Можно ли в пляжном футболе забить четыре гола за девять минут, перевернув неудачно складывающийся матч? Конечно, можно — такие случаи бывали. Но чтобы сделать это, россиянам нужно было атаковать. А вместо этого атаковать продолжала сборная Испании. В упор бил Ридуан Дрис — вытащил Чужков. На добивание подоспел Чики — удар оказался неточным.
Время таяло, и у России оставалось всего шесть минут, когда Романов бесхитростно пробил со штрафного метров с 12. На горизонте забрезжила надежда, когда Крашенинников свой штрафной исполнил великолепно и
В концовке сборная России показала, что
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