Арбитр удалил игрока сборной Камеруна после просмотра видео
Главный арбитр матча Кубка конфедераций-2017 Германия — Камерун Вильмар Рольдан Перес удалил игрока африканской сборной после видеопросмотра.
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На 63-й минуте встречи судья сначала показал красную карточку полузащитнику Себастьяну Сиани, просмотрев повтор эпизода, в котором один из футболистов сборной Камеруна совершил фол на Эмре Джане.
После споров камерунцев колумбийский арбитр вновь прибегнул к видеоповтору, после чего отменил удаление Сиани, но показал красную карточку Эрнесту Мабуке. Таким образом, Мабука стал первым игроком, который был удален при помощи видеоассистента.
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