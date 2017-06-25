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Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
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Чили 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30185447/
25 июня 2017, 19:21 | Спорт-Экспресс

Александр Дюков: Давайте без истерик по поводу Жиркова и Акинфеева

Член исполкома РФС и Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков дал комментарий «СЭ» по поводу критики вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым защитника российской сборной Юрия Жиркова и вратаря Игоря Акинфеева.

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— Подобная форма критики игроков недопустима! Очевидно, что такие комментарии провоцируют травлю. Жирков на Кубке конфедераций был одним из самых полезных футболистов сборной. А эти две желтые карточки были игровыми и нельзя сказать, что он действовал умышленно грубо. По сути оба предупреждения — оценка эпизодов арбитром, причем оценка весьма субъективная. Юрий и Игорь всегда являли собой пример самоотдачи — даже в случаях травм и не самого лучшего самочувствия принимали приглашение в национальную команду. Они сделали очень много для российского футбола и в том числе внесли огромный вклад в нашу бронзу на Euro-2008.

Ошибки могут быть, но это точно не повод для шельмования. А с точки зрения самоотдачи и характера радикально обновленная сборная сделала большой шаг вперед. Конечно, есть очевидные проблемы в игре, но мы все должны помогать команде, а не устраивать истерику по поводу отдельных ошибок. Они всегда были и будут в футболе. Юрий и Игорь — большие мастера, и я хотел бы публично их поддержать и высказать свое уважение.
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24 Июня, 18:00 Зрители 41585 Группа A Казань Арена
Мексика 2:1
Первый тайм: 1:1
Россия
Главные тренеры
Хуан Карлос Осорио Станислав Черчесов
Голы
30′ Нестор Араухо (Э. Эррера) 2
52′ Ирвинг Лосано (Э. Эррера) 22
19 Александр Самедов (А. Ерохин, А. Головин) 25′
Составы
Гильермо Очоа 13
Нестор Араухо 2
Мигель Лаюн 7
Эктор Морено 15
Хонатан дос Сантос 6
Хавьер Эрнандес 14
Ирвинг Лосано 22
Эктор Эррера 16
39′ Диего Рейес 5
Луис Рейес 21
16′ 70′ Андрес Гуардадо (к) 18
90+2′ Освальдо Аланис 23
46′ Карлос Альберто Вела 11
Хавьер Акино 20
1 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин 71′
6 Георгий Джикия
13 Федор Кудряшов 63′
19 Александр Самедов
18 Юрий Жирков 9′ 68′
17 Александр Головин 88′
8 Денис Глушаков
21 Александр Ерохин 70′
2 Игорь Смольников
9 Федор Смолов 78′
20 Максим Канунников
11 Александр Бухаров 64′
7 Дмитрий Полоз
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
7 Фолы 20
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Боковой судья Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
Боковой судья Мохаммед Аль Абакри (Саудовская Аравия)
  Джайр Марруфо (США)
  Равшан Ирматов (Узбекистан)
  Реза Сохандан (Иран)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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