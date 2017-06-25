Александр Дюков: Давайте без истерик по поводу Жиркова и Акинфеева
Член исполкома РФС и Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков дал комментарий «СЭ» по поводу критики
вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым защитника российской сборной Юрия Жиркова и вратаря Игоря Акинфеева.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Подобная форма критики игроков недопустима! Очевидно, что такие комментарии провоцируют травлю. Жирков на Кубке конфедераций был одним из самых полезных футболистов сборной. А эти две желтые карточки были игровыми и нельзя сказать, что он действовал умышленно грубо. По сути оба предупреждения — оценка эпизодов арбитром, причем оценка весьма субъективная. Юрий и Игорь всегда являли собой пример самоотдачи — даже в случаях травм и не самого лучшего самочувствия принимали приглашение в национальную команду. Они сделали очень много для российского футбола и в том числе внесли огромный вклад в нашу бронзу на Euro-2008.
Ошибки могут быть, но это точно не повод для шельмования. А с точки зрения самоотдачи и характера радикально обновленная сборная сделала большой шаг вперед. Конечно, есть очевидные проблемы в игре, но мы все должны помогать команде, а не устраивать истерику по поводу отдельных ошибок. Они всегда были и будут в футболе. Юрий и Игорь — большие мастера, и я хотел бы публично их поддержать и высказать свое уважение.
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|24 Июня, 18:00
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