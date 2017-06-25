Память Фоэ почтили перед матчем Кубка конфедераций между сборными Германии и Камеруна

Фоэ скончался 26 июня 2003 года во время полуфинального матча камерунцев со сборной Колумбии на Кубке конфедераций в Лионе. Полузащитник «Манчестер Сити» умер от сердечного приступа. Врачи всеми силами пытались «запустить» сердце 28-летнего хавбека, но через 45 минут Фоэ скончался. Диагноз — гипертрофическая кардиомиопатия.

За 15 минут до начала игры в Сочи между сборными Германии и Камеруна на экранах стадиона «Фишт» был продемонстрировал ролик в память о футболисте и появилась надпись «Мы помним тебя, Марк-Вивьен Фоэ!», а также его фотографии.