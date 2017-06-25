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Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
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Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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Россия 1
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Камерун 0
тв
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30185149/
25 июня 2017, 18:45 | Р-Спорт

Память Фоэ почтили перед матчем Кубка конфедераций между сборными Германии и Камеруна

Память полузащитника сборной Камеруна по футболу Марка-Вивьена Фоэ почтили в Сочи на арене «Фишт» перед матчем группового этапа Кубка конфедераций между командами Камеруна и Германии.

Фоэ скончался 26 июня 2003 года во время полуфинального матча камерунцев со сборной Колумбии на Кубке конфедераций в Лионе. Полузащитник «Манчестер Сити» умер от сердечного приступа. Врачи всеми силами пытались «запустить» сердце 28-летнего хавбека, но через 45 минут Фоэ скончался. Диагноз — гипертрофическая кардиомиопатия.

За 15 минут до начала игры в Сочи между сборными Германии и Камеруна на экранах стадиона «Фишт» был продемонстрировал ролик в память о футболисте и появилась надпись «Мы помним тебя, Марк-Вивьен Фоэ!», а также его фотографии.
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