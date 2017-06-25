Память Фоэ почтили перед матчем Кубка конфедераций между сборными Германии и Камеруна
Память полузащитника сборной Камеруна по футболу
Марка-Вивьена Фоэ почтили в Сочи на арене «Фишт» перед матчем группового этапа Кубка конфедераций между командами Камеруна и Германии.
Фоэ скончался 26 июня 2003 года во время полуфинального матча камерунцев со сборной Колумбии на Кубке конфедераций в Лионе. Полузащитник «Манчестер Сити» умер от сердечного приступа. Врачи всеми силами пытались «запустить» сердце 28-летнего хавбека, но через 45 минут Фоэ скончался. Диагноз — гипертрофическая кардиомиопатия.
За 15 минут до начала игры в Сочи между сборными Германии и Камеруна на экранах стадиона «Фишт» был продемонстрировал ролик в память о футболисте и появилась надпись «Мы помним тебя,
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