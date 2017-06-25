Лев проводит 150-й матч во главе сборной Германии
Матч группового турнира Кубка конфедераций против Камеруна стал для Йоахима Лева 150-м во главе сборной Германии.
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Специалист принял немцев после окончания ЧМ-2006, взял с ними серебро Euro-2008, бронзу Euro-2012 и 2016, бронзу ЧМ-2010, а в 2014 году привел их к победе на чемпионате мира.
Больше Клоппа со сборной Германии работал лишь Зепп Хербергер, возглавлявший ее с 1936 по 1964 год и проведший с ней 167 игр.
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