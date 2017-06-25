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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Германия 3
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Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
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Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30185137/
25 июня 2017, 18:43 | Спорт-Экспресс

Лев проводит 150-й матч во главе сборной Германии

Матч группового турнира Кубка конфедераций против Камеруна стал для Йоахима Лева 150-м во главе сборной Германии.

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© РИА "Новости"

Специалист принял немцев после окончания ЧМ-2006, взял с ними серебро Euro-2008, бронзу Euro-2012 и 2016, бронзу ЧМ-2010, а в 2014 году привел их к победе на чемпионате мира.

Больше Клоппа со сборной Германии работал лишь Зепп Хербергер, возглавлявший ее с 1936 по 1964 год и проведший с ней 167 игр.
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