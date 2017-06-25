Голкипер сборной Мексики Очоа: Акинфеев является вратарем мирового класса
КАЗАНЬ, 25 июня. /Корр. ТАСС Евгений Ионов/. Голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев является игроком мирового уровня, он отлично защищал ворота своей команды. Такое мнение ТАСС высказал голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа.
В субботу сборная Мексики обыграла команду России со счетом 2:1 в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. Мексиканцы в турнирной таблице заняли второе место и пробились в
«Акинфеев является вратарем мирового уровня, — сказал Очоа. — Он провел хороший турнир. Иногда голкиперам не сопутствует удача. Когда вы сделали выбор быть вратарем, вы просто должны сражаться с такими вещами».
Кубок конфедераций, который проходит в Москве,
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