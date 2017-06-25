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Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
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Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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Россия 1
тв
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Камерун
тв
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18:00 не начался Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30184739/
25 июня 2017, 17:34 | ТАСС

Голкипер сборной Мексики Очоа: Акинфеев является вратарем мирового класса

КАЗАНЬ, 25 июня. /Корр. ТАСС Евгений Ионов/. Голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев является игроком мирового уровня, он отлично защищал ворота своей команды. Такое мнение ТАСС высказал голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа.

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В субботу сборная Мексики обыграла команду России со счетом 2:1 в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. Мексиканцы в турнирной таблице заняли второе место и пробились в плей-офф соревнований, первыми стали португальцы, россияне стали третьими и не вышли в полуфинал.

«Акинфеев является вратарем мирового уровня, — сказал Очоа. — Он провел хороший турнир. Иногда голкиперам не сопутствует удача. Когда вы сделали выбор быть вратарем, вы просто должны сражаться с такими вещами».

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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