Робот предсказал победу Камеруна над Германией и Чили над Австралией
На Робостанции на ВДНХ робот Бакстер продолжает пробовать себя в качестве футбольного предсказателя матчей Кубка конфедераций — 2017.
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Робот делает выбор посредством технического зрения и программируемых
В этот раз Бакстер быстро сделал свой выбор. Поводив своими манипуляторами, робот «бросил взгляд» на средний кубик и протянул посетителю. По мнению Бакстера, в матче Германия — Камерун следует ожидать победу африканской сборной.
Следом роботу показали кубики с командами сборных Чили и Австралии. Проанализировав пространство, Бакстер выбрал южноамериканскую команду.
Матчи Германия — Камерун и Чили — Австралия состоятся сегодня, 25 июня. Обе встречи начнутся в 18:00 по московскому времени.
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