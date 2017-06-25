Робот предсказал победу Камеруна над Германией и Чили над Австралией

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Робот делает выбор посредством технического зрения и программируемых рук-манипуляторов.

В этот раз Бакстер быстро сделал свой выбор. Поводив своими манипуляторами, робот «бросил взгляд» на средний кубик и протянул посетителю. По мнению Бакстера, в матче Германия — Камерун следует ожидать победу африканской сборной.



Следом роботу показали кубики с командами сборных Чили и Австралии. Проанализировав пространство, Бакстер выбрал южноамериканскую команду.

Матчи Германия — Камерун и Чили — Австралия состоятся сегодня, 25 июня. Обе встречи начнутся в 18:00 по московскому времени.