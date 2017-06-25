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Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
18:00 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
18:00 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался Португалия
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
Мексика
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30183973/
25 июня 2017, 17:12 | Чемпионат.com

Робот предсказал победу Камеруна над Германией и Чили над Австралией

На Робостанции на ВДНХ робот Бакстер продолжает пробовать себя в качестве футбольного предсказателя матчей Кубка конфедераций — 2017.

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© РИА "Новости"

Робот делает выбор посредством технического зрения и программируемых рук-манипуляторов.

В этот раз Бакстер быстро сделал свой выбор. Поводив своими манипуляторами, робот «бросил взгляд» на средний кубик и протянул посетителю. По мнению Бакстера, в матче Германия — Камерун следует ожидать победу африканской сборной.

Следом роботу показали кубики с командами сборных Чили и Австралии. Проанализировав пространство, Бакстер выбрал южноамериканскую команду.

Матчи Германия — Камерун и Чили — Австралия состоятся сегодня, 25 июня. Обе встречи начнутся в 18:00 по московскому времени.
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