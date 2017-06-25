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https://sport.mail.ru/football2017/news/30183769/
25 июня 2017, 14:27 | ТАСС

ФИФА: Все допинг-пробы игроков сборной России с ЧМ-2014 дали отрицательный результат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Все допинг-пробы, взятые у футболистов сборной России до и во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии, дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

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© РИА "Новости"

Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) утверждает, что ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов. Заметку английская газета опубликовала поздно вечером в субботу.

«Что касается Кубка конфедераций, то каждый игрок, участвующий в турнире, сдал кровь и мочу в рамках внепланового допинг-контроля. И пока все результаты как внеплановых тестов, так и послематчевых являются отрицательными. Более того, все игроки, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года, включая всех футболистов сборной России, прошли допинг-тесты до и во время турнира. И все допинг-пробы также дали отрицательный результат», — сказали в пресс-службе ФИФА.

«Все образцы допинг-проб анализировались в аккредитованной лаборатории WADA в Лозанне. Та же процедура применяется и для Кубка конфедераций 2017 года», — отметили в пресс-службе.

«ФИФА подтверждает, что находится в тесном сотрудничестве с WADA в вопросе расследования обвинений, связанных с футболом, содержащихся в так называемом докладе Макларена. Однако ФИФА не может называть конкретных игроков, поскольку не может комментировать статус текущих расследований. В интересах ФИФА — чтобы все процедуры завершились как можно раньше, пока этого не произойдет, ФИФА будет не в состоянии предоставить более подробную информацию», — пояснили в пресс-службе организации.
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