В РФС осудили призвавшего дать в морду Жиркову вице-спикера Госдумы

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«Очень странно слышать такие заявления. Тем более Юрий был одним из лучших игроков матча. Любое нарушение этики должно быть рассмотрено, а грубое — наказано. Такие слова недопустимы», — заявил Андреев.

После матча группового этапа турнира между сборными России и Мексики (1:2) Лебедев раскритиковал Жиркова. «По-мужски, в раздевалке, ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так! Обе карточки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение», — заявил депутат.

Проиграв мексиканцам, российская команда покинула Кубок конфедераций. В этой встрече Жирков получил первую желтую карточку на 9-й минуте, вторую — на 68-й минуте при счете 2:1 в пользу североамериканской сборной.

Лебедев является членом исполнительного комитета РФС. В мае он заподозрил «Спартак» в участии в договорном матче чемпионата России с тульским «Арсеналом», а в марте предложил сделать драки между футбольными фанатами отдельным видом спорта.