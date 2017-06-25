Мутко: в российском футболе никогда не было и не будет проблем с допингом

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Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) утверждает, что Международная федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов. Заметку газета опубликовала поздно вечером в субботу.

«Не обращайте внимания на это, они (британские СМИ) с 2010 года пишут о нас негативно. В футболе никогда не было и не будет допинга — нашу сборную проверяют бесконечно, допинг-контроль есть на всех матчах. В футболе эта тема никогда не была актуальной. О каких программах они говорят?», — сказал Мутко.

«Пишут какой-то бред. Английские газеты по утрам читать не надо. Им только бы что-то написать», — добавил глава РФС.

«Вчера гулял по Казани, общался с болельщиками. Люди приехали семьями со всех уголков России и из других стран — Мексики, Чили. Все очень доброжелательны. Лучше бы они (британские СМИ) об этом написали, но они же не будут это делать. Если ты построил мост, никто не напишет, если рухнул — напишут, понимаете же», — отметил Мутко.

Нападки британских СМИ на российский спорт

В феврале 2017 года британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си показала фильм о российских футбольных болельщиках, которые, по ее данным, якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года на чемпионате Европы в Марселе.

В марте газета Daily Mail выпустила материал, в котором говорилось, что после мартовского матча чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Спартак» была драка болельщиков. При этом материал сопровождался видеозаписью с потасовкой фанатов в лесу в летнее время года. Неделей ранее газета Daily Mirror проиллюстрировала статью об угрозах английским болельщикам со стороны российских фанатов на чемпионате мира по футболу 2018 года фотографиями с масленичных гуляний в Измайловском кремле от 25 февраля 2017 года. Фото, изображающие театрализованные кулачные бои, сопровождались подписями о жестокости российских ультрас.

Англия являлась одним из главных конкурентов России в 2010 году в борьбе за право провести чемпионат мира по футболу в 2018 году. В результате победила российская заявка.