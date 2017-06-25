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https://sport.mail.ru/football2017/news/30183212/
25 июня 2017, 13:17 | Чемпионат.com

Канунников: Я сделал 2 грубые ошибки. Не знаю, от волнения или нет, но это плохо

Нападающий сборной России Максим Канунников поделился впечатлениями от проигрыша в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики.

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Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.

«От матча к матчу команда выглядела, в целом, более уверенно. Что касается моей игры, то, к сожалению, сделал две грубые ошибки. Не знаю, от волнения это или нет, но это плохо. Будем исправлять.

Конечно, все недовольны результатом. Но нужно с позитивом смотреть в будущее. Повторюсь, команда прибавляла с каждой игрой. В целом, впечатления от турнира остались хорошие. Атмосфера в каждом матче была просто супер, спасибо огромное болельщикам за поддержку», — цитирует Канунникова сайт «Рубина».
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