Канунников: Я сделал 2 грубые ошибки. Не знаю, от волнения или нет, но это плохо

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Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.

«От матча к матчу команда выглядела, в целом, более уверенно. Что касается моей игры, то, к сожалению, сделал две грубые ошибки. Не знаю, от волнения это или нет, но это плохо. Будем исправлять.



Конечно, все недовольны результатом. Но нужно с позитивом смотреть в будущее. Повторюсь, команда прибавляла с каждой игрой. В целом, впечатления от турнира остались хорошие. Атмосфера в каждом матче была просто супер, спасибо огромное болельщикам за поддержку», — цитирует Канунникова сайт «Рубина».