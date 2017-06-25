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Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
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Камерун
тв
Группа B
18:00 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
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1/2 финала
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Мексика
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30183137/
25 июня 2017, 12:06 | ТАСС

Гильерме: Сборной России надо поднять голову после поражения от мексиканцев

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной России после поражения от мексиканцев на Кубке конфедераций нужно поднять голову. Такое мнение высказал ТАСС вратарь команды Гильерме.

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В субботу сборная России проиграла команде Мексики со счетом 1:2 в заключительной встрече группового этапа Кубка конфедераций и не смогла выйти в полуфинал.

«Грустно, конечно, но я считаю, что мы играли неплохо, особенно в первом тайме и во втором до удаления. Но жизнь продолжается, нужно поднять голову», — сказал он.

По словам вратаря, сборная России почти контролировала игру, но футболистам не удалось забить больше.

Как считает Гильерме, титул победителя Кубка конфедераций, вероятнее всего, завоюет либо сборная Чили, либо команда Португалии.

Кубок конфедераций, который проходит в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, завершится 2 июля.
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