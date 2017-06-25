Английское издание Daily Mail утверждает, что объектами расследования ФИФА стали 34 футболиста из России.



«Одно и то же продолжается уже лет семь. Англичане все никак не угомонятся — то одно им не нравится, то другое, то третье. Давайте этому не верить. Если появится официальное сообщение ФИФА, тогда уже будем реагировать. А сейчас мы только будем подливать в огонь, раздувать на ровном месте костер, которого нет. Англичане ничего утверждать не могут: если и есть какие-то данные, то все они у ФИФА. Очередная утка, чтобы ввести народ в заблуждение», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.