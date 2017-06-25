Колосков: Англичане никак не угомонятся, информация о допинге — очередная «утка»
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что ФИФА заподозрила игроков сборной России, выступавших на чемпионате мира — 2014 в Бразилии, в употреблении допинга.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Английское издание Daily Mail утверждает, что объектами расследования ФИФА стали 34 футболиста из России.
«Одно и то же продолжается уже лет семь. Англичане все никак не угомонятся — то одно им не нравится, то другое, то третье. Давайте этому не верить. Если появится официальное сообщение ФИФА, тогда уже будем реагировать. А сейчас мы только будем подливать в огонь, раздувать на ровном месте костер, которого нет. Англичане ничего утверждать не могут: если и есть
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