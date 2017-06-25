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https://sport.mail.ru/football2017/news/30182972/
25 июня 2017, 12:04 | Чемпионат.com

Колосков: Англичане никак не угомонятся, информация о допинге — очередная «утка»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что ФИФА заподозрила игроков сборной России, выступавших на чемпионате мира — 2014 в Бразилии, в употреблении допинга.

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© РИА "Новости"

Английское издание Daily Mail утверждает, что объектами расследования ФИФА стали 34 футболиста из России.

«Одно и то же продолжается уже лет семь. Англичане все никак не угомонятся — то одно им не нравится, то другое, то третье. Давайте этому не верить. Если появится официальное сообщение ФИФА, тогда уже будем реагировать. А сейчас мы только будем подливать в огонь, раздувать на ровном месте костер, которого нет. Англичане ничего утверждать не могут: если и есть какие-то данные, то все они у ФИФА. Очередная утка, чтобы ввести народ в заблуждение», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
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