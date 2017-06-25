Вопрос дня. Сборная снова облажалась. Кто виноват

Новым разочарованием для нас обернулся Кубок конфедераций. Сборная России уступила мексиканцам, завершив свои выступления на домашнем турнире. Тем не менее многие отмечают положительную динамику в игре команды Черчесова, несмотря на грубую ошибку Акинфеева и удаление Жиркова. Есть ли будущее у сборной Черчесова? Не пора ли задуматься о смене первого номера сборной России? Страшно ли за результат на грядущем мундиале? Отвечают эксперты и читатели.



Виталий Мутко, вице-премьер РФ, президент РФС:

— Первые ощущения — некое разочарование, что не смогли достигнуть нужного результата. Футбол — великая игра. В ней не всегда складывается так, как хочется. Но за это её и любят миллионы. У нас есть команда и огромное желание. Нужно работать. Команда работает всего месяц. Абсолютно уверен, что она будет прогрессировать и улучшать игру. Я поблагодарил команду и отметил, что они неплохо поработали, но не достигли результата. В спорте важны победы. Будем двигаться дальше. Я признателен болельщикам. Был полный стадион, огромная поддержка, всем спасибо. Надеюсь, к чемпионату мира и тренер, и футболисты сделают выводы. Мне нравится команда, которую строит Черчесов, и её настрой. Нужно ещё работать с точки зрения исполнительского мастерства, но это лучшие игроки, у них огромное желание. Команда мне нравится, я буду с этой командой.

Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС:

— Ребята отлично начали матч, играли так же, как второй тайм с португальцами. Атаковали, били по воротам, Смолов имел отличный шанс, но попал в штангу, Самедов забил; прессинговали, шли вперёд. Глаза горели! Два ляпа «старика» сборной — и мы вылетаем с Кубка конфедераций, судьба Черчесова под вопросом, а 43 тысячи казанцев со слезами на глазах покидают стадион.

Андрей Созин, член комитета по этике РФС:

— Игра в каких-то моментах была симпатичной, пусть и не во всех матчах. Футболисты для усиления сборной есть. Помимо Алана Дзагоева, Романа Зобнина, Марио Фернандеса и Артёмы Дзюбы, которых не было в заявке, есть Алексей Миранчук. Давайте успокоимся, обойдёмся без петиций, обращений к президенту и возгласов, что наш футбол полетел в тартарары. Надо просто довериться тренеру, игрокам и ждать чемпионата мира.

Дмитрий Хохлов, бывший полузащитник сборной России:

— Результат отрицательный, но играли неплохо. Если в матче с Португалией можно было выделить хороший отрезок во втором тайме, то сегодня сборная России выглядела хорошо на протяжении всей игры. Не хватило реализации. Были хорошие моменты у Игоря Смольникова, ещё в некоторых ситуациях необходимо было забивать. Сказалась на результате и ошибка Игоря Акинфеева. К сожалению, такие моменты бывают. Все люди ошибаются. Кто-то грубо, кто-то — нет. Но сегодня Игорь допустил серьёзную ошибку, которая повлияла на результат матча.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:

— Что касается ситуации с Акинфеевым, то все видят только ошибки вратаря, про сейвы никто не помнит. Безусловно, сейчас никто не будет помнить про спасения, сейчас все держат в голове только две ошибки Игоря — в матчах с Португалией и Мексикой. Оба гола — вратарские. И оба напрямую повлияли на результат. Сегодня наш вратарь не должен был играть ни руками, ни ногами. Нужно было всем устрашающим видом лететь на мяч головой. Васину одному было бы сложно спасти. Акинфеев должен был напугать нападающего и выносить мяч из штрафной. Тренерский состав будет решать, что делать дальше. Наверное, пора давать шанс молодым.

Владимир Эштреков, бывший главный тренер «Локомотива»:

— В моменте с Акинфеевым виноват Виктор Васин. Он проиграл позицию. Мяч долго летел, защитник должен был подстраховать и выбить мяч. Когда Акинфеев выходил, было поздно. Но с одной стороны, это ошибка защитника, а с другой — заслуга нападающего сборной Мексики.

Андрей Рябинский, вице-президент Федерации профессионального бокса России, глава промоутерской компании «Мир бокса»:

— Не надо расстраиваться. Ну не наш это вид спорта футбол. Был когда-то наш. Хотя футболистам такие деньги огромные не платили. За страну люди играли, а не за деньги.

Алексей Маклаков, актёр театра и кино, болельщик «Спартака»:

— А мне обидно. Не получилось то, на что рассчитывали ребята и Черчесов. Футбол — странная штука, где одна ошибка может решить всё. Сегодня исход не в нашу пользу решили две ошибки. Уровень мастерства разный, мексиканцы индивидуально очень сильны. Мы же могли рассчитывать лишь на неожиданный взрыв наших нападающих, однако ни Смолов, ни Полоз, ни тем более Бухаров, не смогли хорошо сыграть, хотя на последнего много играли. Рост не всегда имеет значение, ключ к успеху — мастерство.

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России:

— Есть над чем работать. Репетиция чемпионата мира не удалась. Нужно продолжать воспитывать футболистов, чтобы у тренера сборной был выбор. Все ребята выглядели неплохо, нельзя сказать, что кто-то провалился, но без ошибок в обороне как в матче с Португалией, так и с Мексикой не обошлось.

Наше мнение

Михаил Тяпков, обозреватель «Чемпионата»:

— Какого-то особого оптимизма перед Кубком конфедераций я не испытывал. Но когда много лет подряд тебя прокатывают по одному надоевшему и обидному сценарию — ложная надежда, поражение и фиаско в решающем матче — это надоедает и вызывает исключительно негативные эмоции. Умом я понимаю, что сборная у нас молодая, прошла смена поколений, по игре на КК всё было не так уж плохо, но… сердце говорит — брось, давай не будем себя обманывать. Через год всё будет также. У нас лузерская сборная. Просто смирись.

Мнение читателей

Zohhan:

— Остановите, сборной России надо выйти.



Valentin1992:

— Из группы вышли те команды, которые и должны были выйти. Ну, что мы реально слабее Португалии и Мексики.



Sytch133:

— Репетиция проигрыша на ЧМ-18 сборной успешно закончена.