Вопрос дня. Сборная снова облажалась. Кто виноват
Снова сборная России не вышла из группы — в этот раз на домашнем Кубке конфедераций. Итоги выступления нашей команды — в Вопросе дня.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Новым разочарованием для нас обернулся Кубок конфедераций. Сборная России уступила мексиканцам, завершив свои выступления на домашнем турнире. Тем не менее многие отмечают положительную динамику в игре команды Черчесова, несмотря на грубую ошибку Акинфеева и удаление Жиркова. Есть ли будущее у сборной Черчесова? Не пора ли задуматься о смене первого номера сборной России? Страшно ли за результат на грядущем мундиале? Отвечают эксперты и читатели.
Виталий Мутко,
— Первые ощущения — некое разочарование, что не смогли достигнуть нужного результата. Футбол — великая игра. В ней не всегда складывается так, как хочется. Но за это её и любят миллионы. У нас есть команда и огромное желание. Нужно работать. Команда работает всего месяц. Абсолютно уверен, что она будет прогрессировать и улучшать игру. Я поблагодарил команду и отметил, что они неплохо поработали, но не достигли результата. В спорте важны победы. Будем двигаться дальше. Я признателен болельщикам. Был полный стадион, огромная поддержка, всем спасибо. Надеюсь, к чемпионату мира и тренер, и футболисты сделают выводы. Мне нравится команда, которую строит Черчесов, и её настрой. Нужно ещё работать с точки зрения исполнительского мастерства, но это лучшие игроки, у них огромное желание. Команда мне нравится, я буду с этой командой.
Игорь Лебедев,
— Ребята отлично начали матч, играли так же, как второй тайм с португальцами. Атаковали, били по воротам, Смолов имел отличный шанс, но попал в штангу, Самедов забил; прессинговали, шли вперёд. Глаза горели! Два ляпа «старика» сборной — и мы вылетаем с Кубка конфедераций, судьба Черчесова под вопросом, а 43 тысячи казанцев со слезами на глазах покидают стадион.
Андрей Созин, член комитета по этике РФС:
— Игра в
Дмитрий Хохлов, бывший полузащитник сборной России:
— Результат отрицательный, но играли неплохо. Если в матче с Португалией можно было выделить хороший отрезок во втором тайме, то сегодня сборная России выглядела хорошо на протяжении всей игры. Не хватило реализации. Были хорошие моменты у Игоря Смольникова, ещё в некоторых ситуациях необходимо было забивать. Сказалась на результате и ошибка Игоря Акинфеева. К сожалению, такие моменты бывают. Все люди ошибаются.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:
— Что касается ситуации с Акинфеевым, то все видят только ошибки вратаря, про сейвы никто не помнит. Безусловно, сейчас никто не будет помнить про спасения, сейчас все держат в голове только две ошибки Игоря — в матчах с Португалией и Мексикой. Оба гола — вратарские. И оба напрямую повлияли на результат. Сегодня наш вратарь не должен был играть ни руками, ни ногами. Нужно было всем устрашающим видом лететь на мяч головой. Васину одному было бы сложно спасти. Акинфеев должен был напугать нападающего и выносить мяч из штрафной. Тренерский состав будет решать, что делать дальше. Наверное, пора давать шанс молодым.
Владимир Эштреков, бывший главный тренер «Локомотива»:
— В моменте с Акинфеевым виноват Виктор Васин. Он проиграл позицию. Мяч долго летел, защитник должен был подстраховать и выбить мяч. Когда Акинфеев выходил, было поздно. Но с одной стороны, это ошибка защитника, а с другой — заслуга нападающего сборной Мексики.
Андрей Рябинский,
— Не надо расстраиваться. Ну не наш это вид спорта футбол. Был
Алексей Маклаков, актёр театра и кино, болельщик «Спартака»:
— А мне обидно. Не получилось то, на что рассчитывали ребята и Черчесов. Футбол — странная штука, где одна ошибка может решить всё. Сегодня исход не в нашу пользу решили две ошибки. Уровень мастерства разный, мексиканцы индивидуально очень сильны. Мы же могли рассчитывать лишь на неожиданный взрыв наших нападающих, однако ни Смолов, ни Полоз, ни тем более Бухаров, не смогли хорошо сыграть, хотя на последнего много играли. Рост не всегда имеет значение, ключ к успеху — мастерство.
Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России:
— Есть над чем работать. Репетиция чемпионата мира не удалась. Нужно продолжать воспитывать футболистов, чтобы у тренера сборной был выбор. Все ребята выглядели неплохо, нельзя сказать, что
Наше мнение
Михаил Тяпков, обозреватель «Чемпионата»:
—
Мнение читателей
Zohhan:
— Остановите, сборной России надо выйти.
Valentin1992:
— Из группы вышли те команды, которые и должны были выйти. Ну, что мы реально слабее Португалии и Мексики.
Sytch133:
— Репетиция проигрыша на ЧМ-18 сборной успешно закончена.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter