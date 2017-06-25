Самедов: Эти три матча сборной России на Кубке конфедераций были не зря

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Россияне набрали три очка в трёх матчах и не смогли пробиться в плей-офф турнира.

«Конечно, эти три матча были не зря. Это большой турнир, домашний. Хочется сказать огромное спасибо болельщикам за потрясающую поддержку, за такую атмосферу, которую они создали.



Из положительного можно отметить содержание игры — особенно в третьем матче. Что-то не получилось, конечно, но были позитивные моменты, которые помогут сборной России двигаться в правильном направлении. Кроме гола мы создали ещё пять-шесть хороших моментов. Жалко, что получилось забить лишь один.