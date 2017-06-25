Самедов: Эти три матча сборной России на Кубке конфедераций были не зря
Полузащитник сборной России Александр Самедов подвёл итог выступлению национальной команды на Кубке конфедераций — 2017.
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Видимо, что-то случилось...
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Россияне набрали три очка в трёх матчах и не смогли пробиться в
«Конечно, эти три матча были не зря. Это большой турнир, домашний. Хочется сказать огромное спасибо болельщикам за потрясающую поддержку, за такую атмосферу, которую они создали.
Из положительного можно отметить содержание игры — особенно в третьем матче.
О чемпионате мира пока не думаю, потому что только что для нас закончился крупный турнир. Есть разочарование, но надо двигаться вперёд. Сборную России ждёт важный год. Надо сделать правильные выводы и двигаться в нужном направлении, — сказал Самедов в интервью
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