Сборная России записала видеообращение к фанатам после вылета из КК

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Спасибо болельщикам <a href="https://twitter.com/TeamRussia">@TeamRussia</a> за поддержку! Вы лучшие!!! <a href="https://t.co/yrmqUza5p8">pic.twitter.com/yrmqUza5p8</a></p>— Сборная России (@TeamRussia) <a href="https://twitter.com/TeamRussia/status/878715463152394240">24 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Игроки поблагодарили болельщиков за поддержку и пообещали больше не разочаровывать, а Черчесов также добавил, что сборную еще ждут лучшие времена.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Наставник <a href="https://twitter.com/TeamRussia">@TeamRussia</a> Станислав Черчесов благодарит болельщиков за поддержку! <a href="https://t.co/WrOnyFi5NZ">pic.twitter.com/WrOnyFi5NZ</a></p>— Сборная России (@TeamRussia) <a href="https://twitter.com/TeamRussia/status/878685984875040768">24 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Россияне заняли третье место в группе А, обыграв команду Новой Зеландии (2:0) и уступив Португалии (0:1) и Мексике (1:2).