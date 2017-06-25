Сборная России записала видеообращение к фанатам после вылета из КК
Футболисты сборной России Александр Самедов, Александр Головин, Виктор Васин, а также главный тренер Станислав Черчесов записали видеообращение к болельщикам после вылета за Кубка конфедераций.
Игроки поблагодарили болельщиков за поддержку и пообещали больше не разочаровывать, а Черчесов также добавил, что сборную еще ждут лучшие времена.
Россияне заняли третье место в группе А, обыграв команду Новой Зеландии (2:0) и уступив Португалии (0:1) и Мексике (1:2).
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|24 Июня, 18:00
|Зрители 41585
|Группа A
|Казань Арена
Главные тренеры
|Хуан Карлос Осорио
|Станислав Черчесов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
|Боковой судья
|Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
|Боковой судья
|Мохаммед Аль Абакри (Саудовская Аравия)
|Джайр Марруфо (США)
|Равшан Ирматов (Узбекистан)
|Реза Сохандан (Иран)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
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- Гол с пенальти
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