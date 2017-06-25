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Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
18:00 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
18:00 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался Португалия
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
Мексика
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30181649/
25 июня 2017, 9:07 | Известия

Сборная России записала видеообращение к фанатам после вылета из КК

Футболисты сборной России Александр Самедов, Александр Головин, Виктор Васин, а также главный тренер Станислав Черчесов записали видеообращение к болельщикам после вылета за Кубка конфедераций.

Игроки поблагодарили болельщиков за поддержку и пообещали больше не разочаровывать, а Черчесов также добавил, что сборную еще ждут лучшие времена.

Россияне заняли третье место в группе А, обыграв команду Новой Зеландии (2:0) и уступив Португалии (0:1) и Мексике (1:2).
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24 Июня, 18:00 Зрители 41585 Группа A Казань Арена
Мексика 2:1
Первый тайм: 1:1
Россия
Главные тренеры
Хуан Карлос Осорио Станислав Черчесов
Голы
30′ Нестор Араухо (Э. Эррера) 2
52′ Ирвинг Лосано (Э. Эррера) 22
19 Александр Самедов (А. Ерохин, А. Головин) 25′
Составы
Гильермо Очоа 13
Нестор Араухо 2
Мигель Лаюн 7
Эктор Морено 15
Хонатан дос Сантос 6
Хавьер Эрнандес 14
Ирвинг Лосано 22
Эктор Эррера 16
39′ Диего Рейес 5
Луис Рейес 21
16′ 70′ Андрес Гуардадо (к) 18
90+2′ Освальдо Аланис 23
46′ Карлос Альберто Вела 11
Хавьер Акино 20
1 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин 71′
6 Георгий Джикия
13 Федор Кудряшов 63′
19 Александр Самедов
18 Юрий Жирков 9′ 68′
17 Александр Головин 88′
8 Денис Глушаков
21 Александр Ерохин 70′
2 Игорь Смольников
9 Федор Смолов 78′
20 Максим Канунников
11 Александр Бухаров 64′
7 Дмитрий Полоз
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
7 Фолы 20
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Боковой судья Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
Боковой судья Мохаммед Аль Абакри (Саудовская Аравия)
  Джайр Марруфо (США)
  Равшан Ирматов (Узбекистан)
  Реза Сохандан (Иран)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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