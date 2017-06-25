Достойно и не без оптимизма: сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций
КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу, уступив в последнем туре группового этапа Кубка конфедераций команде Мексики, не смогла пробиться в
плей-офф турнира. Тем не менее, официальные лица и главный тренер команды Станислав Черчесов остались довольны самоотдачей игроков и прогрессом, которого удалось достичь с августа прошлого года.
Встреча на «Казань-Арене» завершилась поражением россиян со счетом 1:2. На гол Александра Самедова (25-я минута) мексиканцы ответили точными ударами Нестора Араухо (30) и Ирвина Лосано (52). На 68-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник российской сборной Юрий Жирков.
Таким образом, первое место в группе А с 7 очками заняли португальцы, которые в параллельном матче разгромили новозеландцев (4:0), второе — мексиканцы, уступившие чемпионам Европы только по дополнительным показателям. Россияне с 3 очками стали третьими, новозеландцы, потерпевшие три поражения, — четвертыми.
Российская сборная завершила турнир с одной победой — над новозеландцами (2:0) — и двумя поражениями: от португальцев (0:1) и мексиканцев. В первой встрече отличился нападающий Федор Смолов, еще один гол забил в свои ворота новозеландский игрок.
«Акинфеев и дальше будет доставлять удовольствие»
После встречи Черчесов поблагодарил команду за самоотдачу, проявленную даже при игре в меньшинстве. В то же время специалист отметил, что команда пропустила «необязательные голы».
Тренер не стал взваливать ответственность на вратаря Игоря Акинфеева, который ошибся на выходе в моменте со вторым пропущенным голом. «Бывают просчеты у каждого игрока или вратаря, от этого никуда не денешься. Мы эту тему спокойно обсудим, жизнь продолжается, спорт есть спорт. Убежден, что он и дальше будет доставлять удовольствие своей игрой в национальной команде», — заявил он.
Не стал искать причины поражения Черчесов и в судейских решениях. Дважды арбитр Фахад
В то же время Самедов убежден, что судья был обязан назначить пенальти в моменте с падением Смолова. «Один пенальти на Феде был стопроцентный, мы смотрели видеоповтор. Судья посмотрел во время матча, но решил по-своему», — сказал он. Полузащитник Александр Ерохин отметил, что команду подвела реализация моментов.
Силу российской сборной отметил главный тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио.
Шаги в правильном направлении
Делясь впечатлениями от выступления команды на турнире, Черчесов отметил, что тренеры выявили ошибки, над исправлением которых команда будет работать при подготовке к чемпионату мира.
«Всеми тремя играми доволен в
«А сегодня, можно сказать, мы перенесли второй тайм матча с португальцами — нам изначально удалось играть в хороший футбол. Убежден, что мы делаем шаги в правильном направлении, осталось это продолжить», — добавил он. По мнению Черчесова, ни у кого не должно остаться сомнений, что команда «играла на турнире сердцем».
Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко признался, что разочарование от результата у него осталось, в то же время он поблагодарил команду за выступление. «Мы поговорили с игроками. Мы играли против сильных команд, и все увидели, над чем надо работать. Есть, что переосмыслить, нужно поднимать мастерство, в том числе это касается реализации моментов», — сказал он.
Позитивные моменты в выступлении команды нашел и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
«Выступили неплохо, за эту игру не стыдно, — поделился впечатлениями посол чемпионата мира, пианист Денис Мацуев. — Мы не смиримся. Станислав Черчесов, уверен, сделает какие- то выводы. И есть уверенность, что в 2018 году выступим лучше».
«При Черчесове команда продвинулась»
На
Мутко ранее заверил, что Черчесов останется на своем посту как минимум до чемпионата мира, а после игры с мексиканцами подтвердил это. «Под руководством Черчесова команда продвинулась, появилось понимание. Есть база, от которой мы должны отталкиваться, также есть огромное желание. Не нужно обижать эту команду — парни хотели победить, старались, бились», — сказал он.
«Я не вижу необходимости возвращаться к тому, остается он (в сборной России) или нет», — добавил он.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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|24 Июня, 18:00
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