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Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
18:00 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
18:00 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался Португалия
2B
1/2 финала
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Мексика
Матч за 3-е место
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30181585/
25 июня 2017, 8:50 | ТАСС

Достойно и не без оптимизма: сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу, уступив в последнем туре группового этапа Кубка конфедераций команде Мексики, не смогла пробиться в плей-офф турнира. Тем не менее, официальные лица и главный тренер команды Станислав Черчесов остались довольны самоотдачей игроков и прогрессом, которого удалось достичь с августа прошлого года.

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© ИТАР-ТАСС
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Встреча на «Казань-Арене» завершилась поражением россиян со счетом 1:2. На гол Александра Самедова (25-я минута) мексиканцы ответили точными ударами Нестора Араухо (30) и Ирвина Лосано (52). На 68-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник российской сборной Юрий Жирков.

Таким образом, первое место в группе А с 7 очками заняли португальцы, которые в параллельном матче разгромили новозеландцев (4:0), второе — мексиканцы, уступившие чемпионам Европы только по дополнительным показателям. Россияне с 3 очками стали третьими, новозеландцы, потерпевшие три поражения, — четвертыми.

Российская сборная завершила турнир с одной победой — над новозеландцами (2:0) — и двумя поражениями: от португальцев (0:1) и мексиканцев. В первой встрече отличился нападающий Федор Смолов, еще один гол забил в свои ворота новозеландский игрок.

«Акинфеев и дальше будет доставлять удовольствие»

После встречи Черчесов поблагодарил команду за самоотдачу, проявленную даже при игре в меньшинстве. В то же время специалист отметил, что команда пропустила «необязательные голы».

Тренер не стал взваливать ответственность на вратаря Игоря Акинфеева, который ошибся на выходе в моменте со вторым пропущенным голом. «Бывают просчеты у каждого игрока или вратаря, от этого никуда не денешься. Мы эту тему спокойно обсудим, жизнь продолжается, спорт есть спорт. Убежден, что он и дальше будет доставлять удовольствие своей игрой в национальной команде», — заявил он.

Не стал искать причины поражения Черчесов и в судейских решениях. Дважды арбитр Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии имел основания назначить в ворота мексиканцев 11-метровый удар — после падений Жиркова и Смолова в первом тайме. «Я бы не хотел ввязываться в дискуссию, потому что это дорога в никуда. Для меня главное — делать лучше свою команду», — сказал тренер.

В то же время Самедов убежден, что судья был обязан назначить пенальти в моменте с падением Смолова. «Один пенальти на Феде был стопроцентный, мы смотрели видеоповтор. Судья посмотрел во время матча, но решил по-своему», — сказал он. Полузащитник Александр Ерохин отметил, что команду подвела реализация моментов.

Силу российской сборной отметил главный тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио.

Шаги в правильном направлении

Делясь впечатлениями от выступления команды на турнире, Черчесов отметил, что тренеры выявили ошибки, над исправлением которых команда будет работать при подготовке к чемпионату мира.

«Всеми тремя играми доволен в какой-то степени, но в большей степени — нет, — сказал тренер. — В первой игре можно быть довольным результатом, хотя на несколько минут мы отдавали инициативу. Во втором матче мы сделали для себя задел в моральном плане: мы проигрывали уже с восьмой минуты, и, убежден, ранний гол спутал нам карты и тактике, и в психологии, поэтому первый тайм получился скомканным. Во втором тайме выравняли игру, могли сравнять счет».

«А сегодня, можно сказать, мы перенесли второй тайм матча с португальцами — нам изначально удалось играть в хороший футбол. Убежден, что мы делаем шаги в правильном направлении, осталось это продолжить», — добавил он. По мнению Черчесова, ни у кого не должно остаться сомнений, что команда «играла на турнире сердцем».

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко признался, что разочарование от результата у него осталось, в то же время он поблагодарил команду за выступление. «Мы поговорили с игроками. Мы играли против сильных команд, и все увидели, над чем надо работать. Есть, что переосмыслить, нужно поднимать мастерство, в том числе это касается реализации моментов», — сказал он.

Позитивные моменты в выступлении команды нашел и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

«Выступили неплохо, за эту игру не стыдно, — поделился впечатлениями посол чемпионата мира, пианист Денис Мацуев. — Мы не смиримся. Станислав Черчесов, уверен, сделает какие- то выводы. И есть уверенность, что в 2018 году выступим лучше».

«При Черчесове команда продвинулась»

На пресс-конференции Черчесов отметил, что, несмотря на неудовлетворительный результат, он не собирается покидать свой пост. «Я с удовольствием работаю и буду дальше работать, причем еще лучше», — заявил он.

Мутко ранее заверил, что Черчесов останется на своем посту как минимум до чемпионата мира, а после игры с мексиканцами подтвердил это. «Под руководством Черчесова команда продвинулась, появилось понимание. Есть база, от которой мы должны отталкиваться, также есть огромное желание. Не нужно обижать эту команду — парни хотели победить, старались, бились», — сказал он.

«Я не вижу необходимости возвращаться к тому, остается он (в сборной России) или нет», — добавил он.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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24 Июня, 18:00 Зрители 41585 Группа A Казань Арена
Мексика 2:1
Первый тайм: 1:1
Россия
Главные тренеры
Хуан Карлос Осорио Станислав Черчесов
Голы
30′ Нестор Араухо (Э. Эррера) 2
52′ Ирвинг Лосано (Э. Эррера) 22
19 Александр Самедов (А. Ерохин, А. Головин) 25′
Составы
Гильермо Очоа 13
Нестор Араухо 2
Мигель Лаюн 7
Эктор Морено 15
Хонатан дос Сантос 6
Хавьер Эрнандес 14
Ирвинг Лосано 22
Эктор Эррера 16
39′ Диего Рейес 5
Луис Рейес 21
16′ 70′ Андрес Гуардадо (к) 18
90+2′ Освальдо Аланис 23
46′ Карлос Альберто Вела 11
Хавьер Акино 20
1 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин 71′
6 Георгий Джикия
13 Федор Кудряшов 63′
19 Александр Самедов
18 Юрий Жирков 9′ 68′
17 Александр Головин 88′
8 Денис Глушаков
21 Александр Ерохин 70′
2 Игорь Смольников
9 Федор Смолов 78′
20 Максим Канунников
11 Александр Бухаров 64′
7 Дмитрий Полоз
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
7 Фолы 20
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Боковой судья Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
Боковой судья Мохаммед Аль Абакри (Саудовская Аравия)
  Джайр Марруфо (США)
  Равшан Ирматов (Узбекистан)
  Реза Сохандан (Иран)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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