Достойно и не без оптимизма: сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций

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Встреча на «Казань-Арене» завершилась поражением россиян со счетом 1:2. На гол Александра Самедова (25-я минута) мексиканцы ответили точными ударами Нестора Араухо (30) и Ирвина Лосано (52). На 68-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник российской сборной Юрий Жирков.

Таким образом, первое место в группе А с 7 очками заняли португальцы, которые в параллельном матче разгромили новозеландцев (4:0), второе — мексиканцы, уступившие чемпионам Европы только по дополнительным показателям. Россияне с 3 очками стали третьими, новозеландцы, потерпевшие три поражения, — четвертыми.

Российская сборная завершила турнир с одной победой — над новозеландцами (2:0) — и двумя поражениями: от португальцев (0:1) и мексиканцев. В первой встрече отличился нападающий Федор Смолов, еще один гол забил в свои ворота новозеландский игрок.

«Акинфеев и дальше будет доставлять удовольствие»

После встречи Черчесов поблагодарил команду за самоотдачу, проявленную даже при игре в меньшинстве. В то же время специалист отметил, что команда пропустила «необязательные голы».

Тренер не стал взваливать ответственность на вратаря Игоря Акинфеева, который ошибся на выходе в моменте со вторым пропущенным голом. «Бывают просчеты у каждого игрока или вратаря, от этого никуда не денешься. Мы эту тему спокойно обсудим, жизнь продолжается, спорт есть спорт. Убежден, что он и дальше будет доставлять удовольствие своей игрой в национальной команде», — заявил он.

Не стал искать причины поражения Черчесов и в судейских решениях. Дважды арбитр Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии имел основания назначить в ворота мексиканцев 11-метровый удар — после падений Жиркова и Смолова в первом тайме. «Я бы не хотел ввязываться в дискуссию, потому что это дорога в никуда. Для меня главное — делать лучше свою команду», — сказал тренер.

В то же время Самедов убежден, что судья был обязан назначить пенальти в моменте с падением Смолова. «Один пенальти на Феде был стопроцентный, мы смотрели видеоповтор. Судья посмотрел во время матча, но решил по-своему», — сказал он. Полузащитник Александр Ерохин отметил, что команду подвела реализация моментов.

Силу российской сборной отметил главный тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио.

Цитата Хуан Карлос Осорио Мы провели очень сложный матч, во-первых, потому что наши соперники — настоящие бойцы, у них была задача обязательно выиграть, терять им было нечего. Мы никогда не говорили, что игра будет простой, российская сборная, на наш взгляд, обладает быстрым выходом из обороны, выделю номера 17 (Александр Головин — прим. ТАСС), 18 (Жирков) и 9 (Смолов). Плюс их нападающие играли очень агрессивно против нашей обороны.

Шаги в правильном направлении

Делясь впечатлениями от выступления команды на турнире, Черчесов отметил, что тренеры выявили ошибки, над исправлением которых команда будет работать при подготовке к чемпионату мира.

«Всеми тремя играми доволен в какой-то степени, но в большей степени — нет, — сказал тренер. — В первой игре можно быть довольным результатом, хотя на несколько минут мы отдавали инициативу. Во втором матче мы сделали для себя задел в моральном плане: мы проигрывали уже с восьмой минуты, и, убежден, ранний гол спутал нам карты и тактике, и в психологии, поэтому первый тайм получился скомканным. Во втором тайме выравняли игру, могли сравнять счет».

«А сегодня, можно сказать, мы перенесли второй тайм матча с португальцами — нам изначально удалось играть в хороший футбол. Убежден, что мы делаем шаги в правильном направлении, осталось это продолжить», — добавил он. По мнению Черчесова, ни у кого не должно остаться сомнений, что команда «играла на турнире сердцем».

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко признался, что разочарование от результата у него осталось, в то же время он поблагодарил команду за выступление. «Мы поговорили с игроками. Мы играли против сильных команд, и все увидели, над чем надо работать. Есть, что переосмыслить, нужно поднимать мастерство, в том числе это касается реализации моментов», — сказал он.

Позитивные моменты в выступлении команды нашел и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Цитата Александр Жуков Проигрывать можно по-разному — можно с беспросветно плохой игрой, но это не о нашей сборной. Зрители это чувствовали, поддерживали команду до самого конца, несмотря ни на что. Сейчас можно сказать — у команды появилась игра, и ей есть на что рассчитывать, это была хорошая репетиция для нашей сборной перед чемпионатом мира 2018 года.

«Выступили неплохо, за эту игру не стыдно, — поделился впечатлениями посол чемпионата мира, пианист Денис Мацуев. — Мы не смиримся. Станислав Черчесов, уверен, сделает какие- то выводы. И есть уверенность, что в 2018 году выступим лучше».

«При Черчесове команда продвинулась»

На пресс-конференции Черчесов отметил, что, несмотря на неудовлетворительный результат, он не собирается покидать свой пост. «Я с удовольствием работаю и буду дальше работать, причем еще лучше», — заявил он.

Мутко ранее заверил, что Черчесов останется на своем посту как минимум до чемпионата мира, а после игры с мексиканцами подтвердил это. «Под руководством Черчесова команда продвинулась, появилось понимание. Есть база, от которой мы должны отталкиваться, также есть огромное желание. Не нужно обижать эту команду — парни хотели победить, старались, бились», — сказал он.

«Я не вижу необходимости возвращаться к тому, остается он (в сборной России) или нет», — добавил он.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.