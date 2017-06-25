Немецкие футболисты сыграют с камерунцами в матче Кубка конфедераций

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После двух туров в группе В по четыре очка имеют сборные Чили и Германии, по одному — Австралии и Камеруна. Немецкая команда сохранит вторую строчку даже в случае поражения в один мяч — если в параллельном матче в Москве австралийцы не сумеют обыграть чилийцев. Крупная победа выведет в полуфинал камерунцев, в случае победы африканской команды в два мяча все будет зависеть от результата игры в российской столице.

Сборные Германии и Чили считались явными фаворитами группы, и пока сомнений в их преимуществе нет. В стартовом матче немцы, которые здесь выступают экспериментальным составом, достаточно легко обыграли австралийцев (3:2), а затем добились ничьей с чилийцами (1:1). Камерунская команда строит игру на контратаках, в матче против соперников из Чили это успеха не принесло (0:2), однако во встрече с австралийцами (1:1) африканцы были близки к победе.

Команды Германии и Камеруна в третий раз участвуют в борьбе за Кубок конфедераций, но если африканцы 14 лет назад во Франции вышли в финал, где уступили хозяевам в дополнительное время, то для немецкой команды лучшим результатом является третье место на домашнем турнире в 2005 году. Сборная Германии является одной из самых титулованных и стабильных команд в мире, однако Кубок конфедераций еще не выигрывала. Наставник команды Йоахим Лёв на турнире в России предоставил отдых своим ведущим игрокам, однако и эта команда хорошо обучена, дисциплинирована и успешно действует в атаке.

Зуа из второй бундеслиги

Хотя все футболисты сборной Камеруна выступают в зарубежных клубах, лишь один из них играет в Германии, да и то 25-летний форвард Жак Зуа защищает цвета клуба второй бундеслиги «Кайзерслаутерн», где в уходящем сезоне забил шесть мячей. Сборные Камеруна и Германии — самые неопытные на турнире, хотя в составе бундестим и выступают чемпионы мира Шкодран Мустафи, Матиас Гинтер и Юлиан Дракслер.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа B, 25.06.2017, 18:00 -:- Германия Камерун

Лёв перед матчем с камерунцами отметил, что в предстоящей игре его команда должна выглядеть свежее, чем во встрече с чилийцами, когда инициатива принадлежала сопернику. По словам главного тренера сборной Германии, который может одержать 100-ю победу в бундестим, сборная Камеруна — физически и индивидуально сильная команда. «У нас же молодая команда, которая прибавляет в атаке», — заявил немецкий тренер.

Сборные Германии и Камеруна сыграют на сочинском стадионе «Фишт», где проходила зимняя Олимпиада 2014 года. Начало — 18:00 мск. В это же время в Москве сыграют команды Чили и Австралии.

Победитель группы 29 июня в полуфинале сыграет с командой Мексики, команда, занявшая второе место, днем ранее проведет встречу с португальцами.