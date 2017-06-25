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https://sport.mail.ru/football2017/news/30181404/
25 июня 2017, 14:46 | ТАСС

Чилийская команда сыграет с австралийцами на Кубке конфедераций

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборные Чили и Австралии сыграют в воскресенье в матче третьего тура группового турнира Кубка конфедераций (группа В). Чилийской команде для выхода в полуфинал достаточно не проиграть с разницей в два или более мячей.

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После двух туров в группе В сборные Чили и Германии имеют по четыре набранных очка, по одному у команд Австралии и Камеруна. Австралийцы сумеют опередить чилийскую команду по разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах (этот критерий является первым при равенстве очков) лишь в случае победы в два мяча или более. Однако чемпионы Южной Америки являются фаворитами не только предстоящей игры, но и всего турнира.

Чилийская команда показала хороший футбол как в победном матче с камерунцами (2:0), так и в завершившейся вничью (1:1) встрече с немецкой командой, которой большей частью приходилось действовать на контратаках. Австралийцы пока не предложили на турнире козырей, при помощи которых можно пробиться в полуфинал турнира.

Австралийская сборная старается играть в атлетичный футбол, однако даже во встрече с техничными камерунцами победить не удалось (1:1). Команда Австралии сумела дважды забить в ворота немецкой сборной (2:3), воспользовавшись оплошностями голкипера соперника Бернда Лено, а в матче с африканцами реализовала пенальти в эпизоде с очевидной ошибкой защитника соперников.

Надо выдержать темп

Наставник сборной Чили Хуан Антонио Пицци подчеркнул, что его команда физически готова очень хорошо, и сопернику будет непросто выдержать предложенный его футболистами темп. Чилийцы действительно подошли к турниру в отличных кондициях — забили два мяча камерунцам в концовке и на равных действовали с традиционно мощной бундестим. «Такой у нас стиль — в каждом матче мы выкладываемся полностью», — рассказал Пицци.

Не исключено, в ворота сборной Чили вернется капитан команды Клаудио Браво, выступающий за английский «Манчестер Сити». Браво восстановился после травмы и уже провел несколько тренировок. В его отсутствие ворота сборной Чили защищал Джонни Эррера, претензий к которому не было.

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу также отметил, что чилийцы играют в интенсивный футбол, и его подопечные постараются с ним справиться. «В этом матче нам уже не придется сидеть и ждать своего шанса, потому что нам нужна только победа», — отметил Постекоглу.

Историческое преимущество у Чили

Сборные Чили и Австралии дважды встречались на чемпионатах мира. В 1974 году в Западном Берлине была зафиксирована ничья (0:0), и обе команды выйти из группы не сумели.

Три года назад команды сыграли в групповом турнире в бразильской Куябе. Чилийцы победили со счетом 3:1, голы забили Алексис Санчес, Хорхе Вальдивия и Жан Босежур, у австралийцев отличился Тим Кэхилл. Чилийская сборная в итоге сумела выйти в 1/8 финала, где уступила хозяевам из Бразилии, тогда как австралийцы заняли последнее место. Накануне предстоящей игры 37-летний Кэхилл назвал сборную Чили «лучшей на турнире».

Матч сборных Чили и Австралии пройдет на стадионе «Спартак» в Москве, начало — 18:00 мск. Главным арбитром назначен итальянец Джанлука Рокки. В параллельном матче в Сочи встретятся сборные Германии и Камеруна.

Победитель группы 29 июня в полуфинале сыграет с командой Мексики, команда, занявшая второе место, днем ранее проведет встречу с португальцами.
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