Ари заявил, что может получить гражданство РФ в ближайшие месяцы

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«Мне посчастливилось получить предложение о получении российского гражданства, его сделал Фабио Капелло, когда тренировал сборную России, — сказал Ари. — Потом этот процесс был приостановлен, но сейчас снова возобновился: возможно, в ближайшие месяцы я получу гражданство. Сейчас я не переживаю по этому поводу, думаю о своем клубе и концентрируюсь на том, чтобы помочь «Локомотиву».

В прошедшем сезоне 31-летний нападающий стал обладателем Кубка России в составе «Локомотива», за который во всех турнирах забил 13 мячей в 31 матче.