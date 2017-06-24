Ари заявил, что может получить гражданство РФ в ближайшие месяцы
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Бразильский нападающий Ари, выступающий на правах аренды за московский «Локомотив», может получить российское гражданство в течение ближайших нескольких месяцев. Об этом 31-летний игрок заявил порталу ESPN Brasil.
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«Мне посчастливилось получить предложение о получении российского гражданства, его сделал Фабио Капелло, когда тренировал сборную России, — сказал Ари. — Потом этот процесс был приостановлен, но сейчас снова возобновился: возможно, в ближайшие месяцы я получу гражданство. Сейчас я не переживаю по этому поводу, думаю о своем клубе и концентрируюсь на том, чтобы помочь «Локомотиву».
В прошедшем сезоне 31-летний нападающий стал обладателем Кубка России в составе «Локомотива», за который во всех турнирах забил 13 мячей в 31 матче.
В 2016 году российское гражданство получил бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес, после чего вошел в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций, но не смог на нем сыграть
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