Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
18:00 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
18:00 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался Португалия
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
Мексика
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30181065/
24 июня 2017, 23:30 | Чемпионат.com

Сборная России показала максимальную скорость атакующих действий на КК-2017

Сборная России продемонстрировала максимальную скорость атакующих действий на Кубке конфедераций.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/18

По данным InStat, россияне в матче со сборной Мексики (1:2) в среднем за минуту владения совершали 18,9 атакующих действий. Ни одна другая команда в 10 сыгранных матчах турнира не демонстрировала такой скорости развития нападения (в среднем по турниру — 16,4 атакующих действий в минуту).

При этом футболисты сборной России в матче против Мексики 20 раз нарушили правила. Больше всех нарушений у Юрия Жиркова и Александра Головина (по 4). Столько за одну игру не фолила ни одна другая команда на текущем Кубке конфедераций. Стоит отметить, что 13 из 20 нарушений были допущены на своей половине поля. Ранее под руководством Станислава Черчесова сборная России ни разу не совершала 20 фолов за матч (в среднем 13 за игру).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Ари заявил, что может получить гражданство РФ в ближайшие месяцы

Ари заявил, что может получить гражданство РФ в ближайшие месяцы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Бразильский нападающий Ари, выступающий на правах аренды за московский «Локомотив», может получить российское гражданство в течение ближайших нескольких месяцев. Об этом 31-летний игрок заявил порталу ESPN Brasil.
Еще 7 новостей   Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?
Викторина
Кто по национальности вратарь сборной России Гильерме?