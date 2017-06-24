Сборная России показала максимальную скорость атакующих действий на КК-2017

По данным InStat, россияне в матче со сборной Мексики (1:2) в среднем за минуту владения совершали 18,9 атакующих действий. Ни одна другая команда в 10 сыгранных матчах турнира не демонстрировала такой скорости развития нападения (в среднем по турниру — 16,4 атакующих действий в минуту).



При этом футболисты сборной России в матче против Мексики 20 раз нарушили правила. Больше всех нарушений у Юрия Жиркова и Александра Головина (по 4). Столько за одну игру не фолила ни одна другая команда на текущем Кубке конфедераций. Стоит отметить, что 13 из 20 нарушений были допущены на своей половине поля. Ранее под руководством Станислава Черчесова сборная России ни разу не совершала 20 фолов за матч (в среднем 13 за игру).