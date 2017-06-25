Ошибка Акинфеева. Что это было

ПОДВИГИ НЕ В СЧЕТ

Любого голкипера, если он не чемпион среди чемпионов и не был легендой еще при жизни, вспоминают прежде всего по ошибкам. Совсем недавно мы отмечали юбилей прославленного Рината Дасаева, на чьем счету гигантское количество выдающихся матчей за сборную СССР, в том числе на крупнейших турнирах. И столкнулись с тем, что многие наши читатели до сих пор укоряют его за гол от Румынии на ЧМ-90, когда, собираясь отбить удар Лэкэтуша, приближавшегося к воротам под острым углом, Дасаев начал гадать, куда тот пробьет, и завалился в противоположную сторону от мяча. И никакие дасаевские подвиги оказались не способны вытеснить, вымарать из памяти людской горечь от этой его оплошности.

Точно так же никто и никогда уже не вспомнит, сколько атак «Реала», «Интера» и сборной Франции отразил Александр Филимонов. В сердцах и на устах он навсегда остался виновником мяча Шевченко на исходе отборочной встречи Euro-2000 с Украиной. Которая, в свою очередь, так и не простила несравненному Виктору Чанову, одному из соавторов европейского триумфа киевского «Динамо» в 1986-м, грубых ошибок в полуфинале Кубка чемпионов-87 против «Порту».

Да что Филимонов?! После чемпионата мира в Чили в 1962-м уничтожающей обструкции был подвергнут сам Лев Яшин, в ту пору уже общепризнанный вратарь № 1 во всем мире, чемпион Олимпиады и Европы. И если бы не «Золотой мяч» вкупе с бесподобной игрой против Англии за сборную звезд и против Италии за сборную СССР, и не его удивительная человечность, за которую можно было простить, наверное, любые прегрешения, как знать, не остался бы и он в веках неудачником, собственноручно проигравшим важнейший, ключевой для целого поколения футболистов и болельщиков матч.

КОМАНДНОЕ ОДИНОЧЕСТВО

Игорю Акинфееву до «Золотого мяча» и медалей высшей пробы на международных турнирах, скорее всего, не дотянуться. По крайней мере, пока к тому совершенно нет предпосылок, хотя мы ему и всем его партнерам искренне, от души желаем опровергнуть эти прогнозы. Сейчас же все идет к тому, что Акинфеев займет место не в легионе почета, где правофланговым — Яшин, а в ряду героев анекдотов, опростоволосившихся в решающие моменты. Поскольку жутких, непоправимых ошибок, похоронивших усилия всей команды в главной игре сезона, у него уже целых три, и это — не считая «пенок» на групповых этапах Лиги чемпионов и в отборочных турнирах. Небрежный прием мяча во встрече с корейцами и промах на выходе, распахнувший ворота сборной для алжирцев, отправили ее домой с ЧМ-2014. А трагикомичный гол от мексиканцев поставил точку в выступлении российской команды на домашнем Кубке конфедерации. Хорошо еще, что не на домашнем чемпионате мира, но от этого теперь уже невозможно зарекаться….

Меньше всего хочется брызгать в голкипера, сотни (если не тысячи) раз выручавшего наши команды, струями желчи и вывалить на него тонны грязи. Вратарь и без того одинок в своей ответственейшей роли и беззащитен в своем горе, которое подчас рушит целые карьеры и судьбы; и я ни в коем случае не стану присоединяться к тем, кто сегодня тащит Акинфеева на дыбу, прекрасно понимая, что сейчас он сам себе безжалостный палач. Куда конструктивнее понять природу этих его регулярных неудач, выяснить, в чем заключается изъян, почему голкипер, которого справедливо возводят на европейский уровень и уважаемые тренеры, и мастера вратарского искусства, то и дело допускает ошибки, не свойственные даже любителям.

Вспомним, как забила Мексика. После безадресного, наотмашь, выноса Эрреры мяч взмыл в воздух высокой свечой, и по его траектории было видно, что опустится он неподалеку от нашей штрафной. Акинфеев, находившийся в тот момент на ее линии, сделал несколько шагов назад, но затем счел, что сможет быть на мяче первым, и двинулся обратно. Стремившийся к мячу Васин, заметив выходящего вратаря, рефлекторно притормозил, чтобы избежать столкновения и не спутать планы Игоря, оставив того один на один с Лосано. Акинфеев же, следя за летящим мячом, выскочил за пределы штрафной и заметил это слишком поздно, из-за чего, видимо, слегка растерялся. Он и тогда, имея превосходство в росте и своего рода «вратарскую неприкосновенность», мог просто сыграть головой, жестко поставив корпус, но не решился идти в стык. Может, испугался повреждения, или чтобы не заработать красную карточку за снос соперника — кто теперь поймет… В итоге вратарь принял самое неправильное из всех решений, попытавшись снять мяч с головы Лосано ногой в стиле кунг-фу, чем лишь приумножил трагикомичность гола.

Возникают два вопроса: зачем Акинфеев побежал к мячу, видя, что туда несутся два игрока, и любое атакующее действие для Лосано будет сопряжено с большими трудностями, поскольку ему надо было этот мяч каким-то образом укротить, а высоченному Васину — всего лишь отбить в сторону; и почему Игорь настолько нелепо сыграл в концовке эпизода?

РАСПИСКА В РАСТЕРЯННОСТИ

Практически все футбольные ситуации есть отражение житейских обстоятельств. Проще говоря, на поле все — как в жизни. И на мой взгляд, ответ на два поставленных вопроса лежит в психологической плоскости, а весь этот эпизод обнажил душевные метания вратаря. Будучи изначально, в принципе, невозмутимым и уверенным в себе, Акинфеев в последние годы то и дело сталкивается с насмешками в свой адрес — во многом из-за неудачной серии в Лиге чемпионов. И этот сарказм окружающих волей-неволей породил в его натуре определенную мятежность, сомнения в собственной правоте. Внешне он по-прежнему невозмутим, а внутри теперь многое, если не все, делит надвое с оглядкой на посторонних. Еще раз повторю, все это — не более чем взгляд со стороны, всего лишь соображение, попытка понять, догадаться.

Вместе с тем Акинфеев вот уже много лет, во многом искусственно, избавлен от конкуренции и, стало быть, от необходимости работать не только над шлифовкой профессиональных навыков и умений, но и над развитием морально-волевых качеств. Будь иначе, он давно уже занялся бы самовоспитанием. А пока великие вратари прошлого дуют в уши комплименты и расстилают лавры, менее всего это может подвигнуть к работе над собой.

На 52-й минуте игры с Мексикой все это выпукло вылезло наружу. Акинфеев, полный уверенности в том, что этот летящий мяч — его, отправился за ним на линию штрафной, а обнаружив, что чего-то не учел и что-то делает не так, задергался, растерял весь гонор и, отчаянно стараясь не попасть впросак, именно в него и попал. Психологически устойчивый вратарь в этом эпизоде, во-первых, отогнал бы соперника прочь львиным рыком, поставил тому твердый бок с локтем и коленом и, выбив мяч, еще и заработал бы фол, а заодно и Васину наподдал бы за то, что тормозит. Игорь же, было впечатление, чуть ли не уклонился от борьбы, и этот его бросок ногами кверху стал, по сути, распиской в полной растерянности: в решающую секунду он просто не знал, что делать.

Кажется, что и признание вины в голе Роналду после игры с португальцами — того же порядка. Он просто хотел защититься от критики, превентивно остановить ее совершенно не уверенный в том, что его, на самом деле ни в чем не виноватого, в очередной раз не отхлещет саркастически настроенная к нему толпа. И если это в самом деле так, мы с вами, все, поголовно, — и те, кто ругал Акинфеева по поводу и без, лишая его былой уверенности, и те, кто хвалил его без меры, даже когда стоило дать пинка, — вместе с ним виноваты в этих дурацких голах.