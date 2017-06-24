Мостовой: Кубок конфедераций по содержанию похож на «непонятный Еврохоккейтур»
МОСКВА, 24 июн —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Кубок конфедераций по футболу по своему содержанию скорее является товарищеским турниром и похож на «непонятный Еврохоккейтур», заявил агентству «Р-Спорт» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
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Кубок конфедераций проходит в Москве,
«Вообще, что такое Кубок конфедераций? Всего восемь команд, три игры в группе и все, по домам. Я особого значения не придаю этому турниру. Кубок конфедераций — это как товарищеский турнир. Это как, например,
«Другое дело, что страна и сборная России готовятся к чемпионату мира по футболу, стадионы проверили сейчас, народ окунулся в эту атмосферу. В этом плане, конечно, все здорово. Судя по Кубку конфедераций, уже можно сказать, что через год у нас пройдет хороший чемпионат мира», — добавил бывший хавбек сборной России.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. По мнению Мостового, за год до турнира невозможно
«С точки зрения результата, конечно, стоит придавать значение игре на Кубке конфедераций, но все равно же сейчас ничего не поменяется. Год назад после чемпионата Европы, как убрали в сборной России тренера, который, оказывается, открыл футбол у нас, так и забыли про него. За год до чемпионата мира ничего не поменять. Команда есть, игроки, тренер есть. Стадионы тоже появились. Надо теперь просто тренироваться и играть», — отметил собеседник агентства.
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