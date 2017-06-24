Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
18:00 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30180954/
24 июня 2017, 23:23 | Р-Спорт

Мостовой: Кубок конфедераций по содержанию похож на «непонятный Еврохоккейтур»

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Кубок конфедераций по футболу по своему содержанию скорее является товарищеским турниром и похож на «непонятный Еврохоккейтур», заявил агентству «Р-Спорт» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/18

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Российские футболисты в субботу уступили команде Мексики в заключительном матче группового этапа со счетом 1:2 и завершили выступление на турнире.

«Вообще, что такое Кубок конфедераций? Всего восемь команд, три игры в группе и все, по домам. Я особого значения не придаю этому турниру. Кубок конфедераций — это как товарищеский турнир. Это как, например, какой-то непонятный Еврохоккейтур, куда приезжают команды. Зачем приезжают, куда? Непонятно. Здесь то же самое», — сказал Мостовой по телефону.

«Другое дело, что страна и сборная России готовятся к чемпионату мира по футболу, стадионы проверили сейчас, народ окунулся в эту атмосферу. В этом плане, конечно, все здорово. Судя по Кубку конфедераций, уже можно сказать, что через год у нас пройдет хороший чемпионат мира», — добавил бывший хавбек сборной России.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. По мнению Мостового, за год до турнира невозможно что-то кардинально изменить в игре российской сборной.

«С точки зрения результата, конечно, стоит придавать значение игре на Кубке конфедераций, но все равно же сейчас ничего не поменяется. Год назад после чемпионата Европы, как убрали в сборной России тренера, который, оказывается, открыл футбол у нас, так и забыли про него. За год до чемпионата мира ничего не поменять. Команда есть, игроки, тренер есть. Стадионы тоже появились. Надо теперь просто тренироваться и играть», — отметил собеседник агентства.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева
Викторина
Кто по национальности вратарь сборной России Гильерме?