Мостовой: Кубок конфедераций по содержанию похож на «непонятный Еврохоккейтур»

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Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Российские футболисты в субботу уступили команде Мексики в заключительном матче группового этапа со счетом 1:2 и завершили выступление на турнире.

«Вообще, что такое Кубок конфедераций? Всего восемь команд, три игры в группе и все, по домам. Я особого значения не придаю этому турниру. Кубок конфедераций — это как товарищеский турнир. Это как, например, какой-то непонятный Еврохоккейтур, куда приезжают команды. Зачем приезжают, куда? Непонятно. Здесь то же самое», — сказал Мостовой по телефону.

«Другое дело, что страна и сборная России готовятся к чемпионату мира по футболу, стадионы проверили сейчас, народ окунулся в эту атмосферу. В этом плане, конечно, все здорово. Судя по Кубку конфедераций, уже можно сказать, что через год у нас пройдет хороший чемпионат мира», — добавил бывший хавбек сборной России.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. По мнению Мостового, за год до турнира невозможно что-то кардинально изменить в игре российской сборной.

«С точки зрения результата, конечно, стоит придавать значение игре на Кубке конфедераций, но все равно же сейчас ничего не поменяется. Год назад после чемпионата Европы, как убрали в сборной России тренера, который, оказывается, открыл футбол у нас, так и забыли про него. За год до чемпионата мира ничего не поменять. Команда есть, игроки, тренер есть. Стадионы тоже появились. Надо теперь просто тренироваться и играть», — отметил собеседник агентства.