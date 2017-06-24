Мутко: сборная России при Станиславе Черчесове продвинулась вперед

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Сборная России в субботу в Казани со счетом 1:2 проиграла команде Мексики в матче группового этапа Кубка конфедераций, не сумев выйти в плей-офф турнира. Российская сборная заняла третье место в группе А, набрав три очка. Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года.

«Под руководством Черчесова команда продвинулась, появилось понимание. Есть база, от которой мы должны отталкиваться, также есть огромное желание. Не нужно обижать эту команду — парни хотели победить, старались, бились», — сказал Мутко по телефону.

«Футбол — это такая вещь, что есть и внешние факторы, сегодня, например, у нас было удаление, плюс нам противостояла одна из лучших сборных мира — мощная, интересная команда. Хочется, чтобы мы тоже были на высоком уровне, но сразу этого не достичь», — отметил глава РФС.

На вопрос, останется ли Черчесов на посту главного тренера сборной России, Мутко ответил: «Я не вижу необходимости возвращаться к тому, остается он [в сборной России] или нет (ранее Мутко говорил, что Черчесов продолжит работу на посту главного тренера сборной России вне зависимости от исхода матча с мексиканцами — прим. ТАСС). Он работает с теми, кто есть, может еще кто-то раскроется. Впереди несколько сборов — так, будет большой сбор в сентябре, куда пригласим в том числе тех, кого не было на Кубке конфедераций. Потом будут два мощных товарищеских матча, потом каникулы, потом товарищеские игры в марте».

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.