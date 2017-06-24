Черчесов: Акинфеев и дальше будет доставлять нам удовольствие
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о поражении от Мексики и вылете с Кубка конфедераций.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Что вчера, что сегодня Станислав Черчесов пришёл к журналистам неожиданно позитивным. Вместе с коллегами мы ожидали, что главный тренер сборной России
— Интересный матч получился, — начал Черчесов. — Нам нужно было выиграть, так что делали ставку на начало, чтобы счёт был в нашу пользу. Однако потом… Голы были необязательные, плюс после 1:1 среагировали не так, как надо. Вдесятером пытались усилить атаку, чтобы хотя бы появилась возможность сыграть вничью. Комплимент команде, которая выложилась и сделала максимум из того, что могла в такой ситуации.
Первый же вопрос Черчесову задал человек, явно не изучавший слова Виталия Мутко.
— Вы готовы к отставке?
— Откуда у вас такая информация?
— Есть свои источники, не буду их раскрывать.
— Сейчас модно быть
— В 2001-м Южная Корея выбыла на Кубке конфедераций из группы, а через год заняла третье место. Что вы намерены исправить и каких результатов готовы добиться через год?
— Наверное, параллели между нами и Кореей проводить нельзя — хотя спасибо, что напомнили о корейцах, помню ту историю. Главное, что мы сделали качественный скачок вперёд. У нас будет анализ, мы спокойно все три игры проанализируем, спросим с себя, что могли бы сделать лучше, пообщаемся с игроками. Теперь состояние не то, чтобы делиться
— Российские болельщики очень переживали за вашу сборную. Повлияет ли такой ранний вылет на их ожидания? — вопрос от немецкого журналиста.
— Думаю, нет. Постараюсь сделать так, чтобы следующие наши контрольные матчи были с
— Как бывший вратарь, что можете сказать об ошибке Игоря Акинфеева?
— Не лукавлю: ни на видеоповторе, ни в игре не видел моментов с голами. Просчёты бывают у каждого игрока, от этого никуда не деться. Жизнь продолжается, спорт есть спорт… Надеемся, Акинфеев всё так же будет в национальной команде и будет доставлять нам удовольствие.
— Злились ли вы на арбитров, отвечавших за видеоповторы?
— Злиться нет времени. Видеоповторы не видел, но по динамике чувствовал, что может быть пенальти, так что показал арбитру, что надо бы посмотреть момент. Был ли пенальти или нет, сейчас говорить не хочу. Если были 11 метров, а их не дали, такие видеоарбитры тоже не нужны — зачем они тогда работают?
— Мексика предоставляла вам много свободных зон. Вы готовились к этому?
— Мы изучали нашего соперника. То, что предполагали, по большому счёту и видели. Мексика — быстрая техничная команда. А свободные зоны… Мы тоже делали
— Что вы чувствуете после вылета с Кубка конфедераций? После Португалии вы были раздражённым, а сейчас спокойны.
— Мы спокойно будем анализировать, — разводит руками Черчесов. — Турнир большой, мы хотели здесь пройти дальше, нам это не удалось. А насчёт раздражённости… Честно говоря, я сам посмотрел
— Как оцените игру защиты и, в частности, господина Васина?
— Господина Васина? С каких пор он стал господином? Футболист Васин у нас есть, господина нет. Надо сказать, что Васин недавно появился у нас в сборной. Мы на него рассчитываем, в ЦСКА он играет на той же позиции. С каждой игрой Виктор становится опытнее, потому что на таком уровне играть не так просто. Мы довольны его становлением в нашей сборной. Просчёты бывают у многих, но в последних двух матчах мы играли с сильными соперниками. Так что бывают некоторые неувязки.
— Как тренер, какой игрой из трёх на Кубке конфедераций больше довольны?
— Всеми тремя играми в
С точками у сборной России пока получается только с соперниками, уступающими или примерно равными в классе. Но разве от нынешней сборной вы ждали
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