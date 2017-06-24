Акинфеев: А что мне, пойти повеситься? Полоскайте

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Мексиканцы забили победный гол после ошибки Акинфеева, россияне заняли третье место в группе и не вышли в плей-офф домашнего турнира.

— Обидно покидать турнир сразу после группового этапа?

— Турнир всегда обидно покидать. Даже когда по юношам играл. И сейчас нас крайне обидно. С той игрой, которую мы показали, мы не то чтобы не заслуживали такого результата… Наверное, результат всегда справедлив — кто больше забил, тот и выходит. Но к счастью какая-то игра уже появилась.

— Это самый главный итог турнира?

— Итоги подводим не мы. Мы либо проходим дальше, либо нет. Так что все в ваших руках. Изнутри разберет тренерский штаб, а снаружи — журналисты.

— Сейчас вас опять будут полоскать…

— Ничего страшного. Полоскайте, пожалуйста.

— Готовы к негативу?

— А что мне, пойти повеситься? Полоскайте!