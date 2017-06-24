Акинфеев: А что мне, пойти повеситься? Полоскайте
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев после поражения в матче Кубка конфедераций от Мексики (1:2) подчеркнул, что готов к критике со сторону журналистов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Мексиканцы забили победный гол после ошибки Акинфеева, россияне заняли третье место в группе и не вышли в
— Обидно покидать турнир сразу после группового этапа?
— Турнир всегда обидно покидать. Даже когда по юношам играл. И сейчас нас крайне обидно. С той игрой, которую мы показали, мы не то чтобы не заслуживали такого результата… Наверное, результат всегда справедлив — кто больше забил, тот и выходит. Но к счастью
— Это самый главный итог турнира?
— Итоги подводим не мы. Мы либо проходим дальше, либо нет. Так что все в ваших руках. Изнутри разберет тренерский штаб, а снаружи — журналисты.
— Сейчас вас опять будут полоскать…
— Ничего страшного. Полоскайте, пожалуйста.
— Готовы к негативу?
— А что мне, пойти повеситься? Полоскайте!
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|24 Июня, 18:00
|Зрители 41585
|Группа A
|Казань Арена
|Хуан Карлос Осорио
|Станислав Черчесов
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
|Боковой судья
|Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
|Боковой судья
|Мохаммед Аль Абакри (Саудовская Аравия)
|Джайр Марруфо (США)
|Равшан Ирматов (Узбекистан)
|Реза Сохандан (Иран)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти