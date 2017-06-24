Глушаков: Отношение болельщиков уже лучше, у сборной России всё впереди
Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от проигрыша в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики.
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Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.
«Если мы с таким желанием будем играть, то все будет хорошо, будем футбольнее. Отношение болельщиков уже лучше. Еще все впереди», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Сборная России стала третьей хозяйкой Кубка конфедераций, не сумевшей выйти из группы. В 1997 году борьбу на первом этапе завершила Саудовская Аравия, а в 2001 году групповую стадию не сумела пройти Южная Корея.
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