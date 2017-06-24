Тренер сборной Мексики: В Казани мы бились против 40-тысячной публики

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев.

«Мы провели очень сложный матч. Россия — настоящий борец, у неё была задача обязательно выиграть, терять ей было нечего. Мы выступили очень хорошо. Продолжаем строить команду, которая с каждым разом доказывает, что имеет способность и решимость играть на равных с любым соперником. Думаю, для мексиканского футбола это важный триумф. Счёт на табло мог быть и больше, если бы мы лучше завершали и замыкали последний пас. Ребята играли на адреналине, хотели забить третий гол. Довольны результатами и показателями команды.

В любых наших играх мы пропускали гол раньше, чем соперник того заслуживал. Но это часть игры. Команда обладает бойцовскими качествами, проявленными во всех играх под моим руководством. Мексиканские игроки решительны, отдают все силы, чтобы выиграть, бьются всем сердцем, смело и храбро. Даже в конкретном случае с Араухо и Лосано. Ирвин, по сути, рисковал своим здоровьем, чтобы забить победный мяч. Каждый раз Мексика начинает привыкать к разным сценариям игры, и эти сценарии полезны для нас. Здесь мы бились против 40-тысячной публики, и этот шаг очень важен для футбола Мексики, — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.