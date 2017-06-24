Смолов: Игроки сборной России сейчас сами больше всего переживают
Нападающий сборной России Федор Смолов поделился впечатлениями от проигрыша в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики.
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Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.
«Моменты были. Голы пропустили не самые обязательные и не самые вытекающие по логики. Нам самим обидно. Спасибо тем, кто поддерживал и верил. Мы сейчас сами больше всего переживаем», — передает слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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