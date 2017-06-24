Черчесов заявил, что продолжит работу на посту главного тренера сборной России

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Встреча группы А между командами России и Мексики прошла в субботу в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев. После этого поражения россияне лишились шансов на выход в полуфинал Кубка конфедераций и завершили выступление на турнире, заняв с 3 очками третье место в таблице группы.