Черчесов заявил, что продолжит работу на посту главного тренера сборной России
КАЗАНЬ, 24 июн —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после поражения от команды Мексики в матче Кубка конфедераций заявил, что продолжит работать на своем посту, несмотря на завершение борьбы на турнире после группового этапа.
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Встреча группы А между командами России и Мексики прошла в субботу в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев. После этого поражения россияне лишились шансов на выход в полуфинал Кубка конфедераций и завершили выступление на турнире, заняв с 3 очками третье место в таблице группы.
«Я с удовольствием работаю и буду работать дальше. Причем еще лучше, чем сейчас», — сказал Черчесов на
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