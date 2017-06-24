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Кубок конфедераций по футболу 2017
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21.06 завершен Мексика 2
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30180231/
24 июня 2017, 21:12 | Р-Спорт

Черчесов заявил, что продолжит работу на посту главного тренера сборной России

КАЗАНЬ, 24 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после поражения от команды Мексики в матче Кубка конфедераций заявил, что продолжит работать на своем посту, несмотря на завершение борьбы на турнире после группового этапа.

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Встреча группы А между командами России и Мексики прошла в субботу в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев. После этого поражения россияне лишились шансов на выход в полуфинал Кубка конфедераций и завершили выступление на турнире, заняв с 3 очками третье место в таблице группы.

«Я с удовольствием работаю и буду работать дальше. Причем еще лучше, чем сейчас», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
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