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Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
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Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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Россия 1
тв
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30180218/
24 июня 2017, 21:12 | ТАСС

Павлюченко: К футболистам сборной России нет вопросов по самоотдаче и движению

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Футболисты сборной России на Кубке конфедераций показали хороший уровень самоотдачи и движения. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий национальной команды Роман Павлюченко.

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© РИА "Новости"
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В субботу в заключительном туре группы А Кубка конфедераций российские футболисты проиграли команде Мексики со счетом 1:2 и не смогли выйти в полуфинал турнира.

«Единственное, чего не хватило сборной на этом турнире — это завершения атак. Если взять Португалию и Мексику, то они имеющиеся моменты забивают. Наверное, нам не хватает опыта, мастерства и хладнокровия, но по движению и самоотдаче никаких вопросов нет. Если брать все матчи, то играли наши ребята неплохо, мне сборная понравилась, но, к сожалению, нет наконечника атаки, который мог бы реализовывать голевые ситуации», — отметил Павлюченко.

«До чемпионата мира еще далековато, сборная может еще наполовину поменяться. Может, в нашей сборной через полгода вырастут звезды. Все равно участие в таких играх очень важно, футболистам национальной команды нужно играть против сильных соперников, нужно накапливать опыт, особенно новым игрокам сборной. Этот турнир уже прошлое, его нужно забыть, впереди чемпионат мира», — заключил он.

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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