Павлюченко: К футболистам сборной России нет вопросов по самоотдаче и движению

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В субботу в заключительном туре группы А Кубка конфедераций российские футболисты проиграли команде Мексики со счетом 1:2 и не смогли выйти в полуфинал турнира.

«Единственное, чего не хватило сборной на этом турнире — это завершения атак. Если взять Португалию и Мексику, то они имеющиеся моменты забивают. Наверное, нам не хватает опыта, мастерства и хладнокровия, но по движению и самоотдаче никаких вопросов нет. Если брать все матчи, то играли наши ребята неплохо, мне сборная понравилась, но, к сожалению, нет наконечника атаки, который мог бы реализовывать голевые ситуации», — отметил Павлюченко.

«До чемпионата мира еще далековато, сборная может еще наполовину поменяться. Может, в нашей сборной через полгода вырастут звезды. Все равно участие в таких играх очень важно, футболистам национальной команды нужно играть против сильных соперников, нужно накапливать опыт, особенно новым игрокам сборной. Этот турнир уже прошлое, его нужно забыть, впереди чемпионат мира», — заключил он.

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.