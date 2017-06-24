Джикия: Cборная России плохо выступила на Кубке конфедераций, мы недовольны

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Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев. Сборная России заняла третье место в группе и покидает турнир.

«Что говорил Черчесов сразу после игры? Не буду говорить. Ругал ли? Нет. Не разбирали ничего. Минута всего лишь была.

Пропущенные голы? Ошиблись, за что и поплатились. Как подытожить этот турнир для нас? Не знаю. Плохой результат, мы недовольны, — сказал Джикия в эфире «Матча».