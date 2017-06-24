Черчесов: Теперь точно знаем, над чем сборной России работать. Есть над чем

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Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.

«Мы эмоции доставили зрителям. К сожалению, игра сложилась не в нашу пользу. Понятно, что нельзя гол пропускать в такой ситуации. Ну и красная карточка. Много нюансов. Хотя всё равно до последнего играли, хотели сравнять счёт, но не получилось.

Что могу сказать Акинфееву и в чём природа ошибки? Мы ошибки не ищем, а играем в футбол и стараемся играть на максимуме. Всё остальное разберём в спокойной обстановке. Декларировали, что хотим бороться за кубок и быть в финале турнира, но столкнулись с тем, с чем столкнулись. Теперь точно знаем, над чем нам работать. Есть над чем. Надо чуть успокоиться и всё проанализировать, — сказал Черчесов в эфире «Матча».