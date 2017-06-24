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тв
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Новая Зеландия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30180111/
24 июня 2017, 20:54 | Чемпионат.com

В Питере — жечь! Португалия феерит и собирает больше зрителей, чем наши

Роналду забил Новой Зеландии в Петербурге, а португальские болельщики не сомневаются, что их Криштиану круче, чем Лионель Месси.

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© РИА "Новости"

В июне в Северной столице, можно сказать, проходит футбольная неделя Океании. В прошлую субботу сборная Новой Зеландии встречалась на арене «Санкт-Петербург» с Россией, два дня назад Австралия сразилась здесь же с Камеруном, а сегодня новозеландцы сыграли в Петербурге матч 3-го тура группового этапа. Логичным завершением этой истории стал бы финал Австралия — Новая Зеландия, однако обе команды покидают Россию и Кубок конфедераций. Видимо, потому что финал будет уже в июле.

Сантуш не бережёт звезду

Но, естественно, болельщики, за исключением новозеландских, шли на стадион, чтобы посмотреть не на Криса Вуда и Стефана Мариновича, а на Криштиану Роналду. Многие наши любители футбола пожертвовали трансляцией матча Россия — Мексика ради обладателя «Золотого мяча». Незадолго до начала игры корреспонденты «Чемпионата» провели небольшой опрос на тему вечного противостояния Роналду с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, в результате которого выяснилось, что:

1. «Вообще Месси лучше Роналду, но сейчас португалец играет не хуже аргентинца»;

2. «Месси и Роналду оба великие, поэтому нельзя ставить одного выше другого»;

3. «Роналду — инопланетянин, он абсолютно лучший, тогда как Месси землянин».

— Кто круче — Месси или Роналду? Да бросьте, ребята! Криштиану — игрок с другой планеты, он бьёт рекорды. Роналду сильнейший в мире, а Месси — с нашей планеты. В этом и разница между ними, — безапелляционно заявил самый ярый поклонник сборной Португалии и нападающего «Реала».

Главному тренеру чемпионов Европы Фернанду Сантушу по идее ничто не мешало приберечь свою звезду для плей-офф, но каким было бы разочарование болельщиков в таком случае! Да и сам Криштиану наверняка очень хотел пополнить бомбардирский счёт в игре с аутсайдером группы. Роналду всё-таки вышел в «основе» против Новой Зеландии, и в целом состав сборной Португалии оказался близок к оптимальному. Принял участие в игре даже защитник Элизеу, чьё появление вызывало сомнения.

Криштиану ходит пешком и бьёт пенальти

Когда исполнялся гимн Португалии и на экране арены показали Роналду, трибуны радостно загудели. Зрители предвкушали яркое соло в исполнении 32-летнего маэстро. Однако «семёрка» из «Реала» не спешил включаться на полную мощь. Первые полтайма Криштиану мало чем отличался от обычного нападающего российской Премьер-Лиги. Ходил по рулонному газону «Санкт-Петербурга» пешком, совершенно не утруждая себя рывками, резкими открываниями. Три центральных защитника сборной Новой Зеландии контролировали перемещения самого опасного игрока Кубка конфедераций. Роналду залез в офсайд, потом потанцевал с мячом, потерял его на дриблинге и упал. Поругался на судью, вот только американец Марк Гейгер отказался реагировать претензии капитана. В дебюте встречи самый опасный удар нанесли новозеландцы: Крис Вуд проверил, не спит ли в воротах потенциальный новичок «Наполи» Руй Патрисиу.

Создалось впечатление, что португальцев раззадорил… гол сборной России в параллельной игре в Казани. По крайней мере, совпали два события: команда Станислава Черчесова повела 1:0, а команда Сантуша резко прибавила в движении. Похоже, чемпионы Европы в этот момент осознали, что риски возрастают.

Сборная Португалии провела серию атак, в которых центральной фигурой стал именно Роналду. Криштиану сделал острую, но чуть-чуть неточную проникающую передачу на Андре Силву. Вскоре после этого пробил из неплохой позиции в защитника. Наконец, дважды подряд бил головой из пределов штрафной — мяч сперва прилетел в руки вратарю, а во втором случае попал в перекладину. Чемпионы Европы всё ближе подходили к голу, причём переигрывали крепких новозеландцев даже в воздухе. В результате Данилу заработал пенальти во время единоборства при подаче углового, а Криштиану реализовал удар с «точки». То ли на радостях, то ли от недовольства запустил вылетевший из ворот мяч на трибуны, часть которых свистела в адрес Роналду при исполнении им одиннадцатиметрового. «Санкт-Петербург» в эти минуты уже скандировал: «Россия! Россия!».

К перерыву португальцы добились комфортного преимущества, положив быстро и второй мяч в сетку ворот Мариновича. Гол организовали Элизеу с Бернарду Силвой, который едва не получил травму в голевом эпизоде. Они обошлись без помощи Роналду.

Петербург увидел гол Андре Силвы

Второй тайм Криштиану начал так же расслабленно, как и первый. Войдя в штрафную сборной Новой Зеландии, пустился в лишнюю обводку и просто потерял мяч. Ещё раз упал при попытке перехитрить защитника, словно дело происходило в Ледовом дворце, а сам он был на коньках. Возможно, у него есть какие-то претензии к газону. Самый выгодный момент после перерыва Роналду опять имел, атакуя ворота с воздуха: Маринович не без труда справился с выстрелом португальского снайпера. На 67-й минуте Сантуш всё же решил заменить обладателя «Золотого мяча». Роналду уходил в раздевалку под аплодисменты, пусть провёл и не лучший матч, некоторые зрители чуть ли не переваливались через ограждение, снимая его на телефоны.

И без нападающего «Реала» португальская сборная довела дело до крупной победы. Андре Силва не сказать чтобы успешно взаимодействовал с Криштиану, упускал предоставлявшиеся шансы, а вот после замены лидера показал себя. Этим летом 21-летний нападающий не принял приглашения «Зенита», подписав контракт с «Миланом», тем не менее, забил на «Санкт-Петербурге». Автором четвёртого мяча стал Нани, который и сменил Роналду. Новая Зеландия, объективно говоря, тоже заслужила гол, но красиво завершить свою неделю в Петербурге у чемпионов Океании не получилось.
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24 Июня, 18:00 Зрители 56290 Группа A Санкт-Петербург Арена
Новая Зеландия 0:4
Первый тайм: 0:2
Португалия
Главные тренеры
Энтони Хадсон Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду 33′
10 Бернарду Силва (Элизеу) 37′
9 Андре Силва (Р. Куарежма) 80′
17 Нани (Андре Силва) 90+1′
Составы
Стефан Маринович 1
82′ Дейн Ингам 16
Томас Дойл 17
Майкл Боксалл 5
Томми Смит 20
Марко Рохас 11
Райан Томас 14
Крис Вуд (к) 9
74′ Эндрю Дюрант 22
Шейн Смелц 10
37′ Майкл Макглинчи 8
Билл Туилома 6
19′ 65′ Клейтон Льюис 15
Коста Барбароузес 7
1 Руй Патрисиу
11 Нелсон Семеду 21′
19 Элизеу
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 56′
9 Андре Силва
8 Жоау Моутинью
13 Данилу Перейра
20 Рикарду Куарежма 83′
18 Желсон Мартинш
10 Бернарду Силва 46′
16 Луиш Мигел Пиззи
7 Криштиану Роналду (к) 67′
17 Нани
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 9
7 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 12
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 12
17 Фолы 5
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марк Гейгер (США)
Боковой судья Джо Флетчер (Канада)
Боковой судья Чарльз Моргант (США)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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