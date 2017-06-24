В июне в Северной столице, можно сказать, проходит футбольная неделя Океании. В прошлую субботу сборная Новой Зеландии встречалась на арене «Санкт-Петербург» с Россией, два дня назад Австралия сразилась здесь же с Камеруном, а сегодня новозеландцы сыграли в Петербурге матч 3-го тура группового этапа. Логичным завершением этой истории стал бы финал Австралия — Новая Зеландия, однако обе команды покидают Россию и Кубок конфедераций. Видимо, потому что финал будет уже в июле.

Сантуш не бережёт звезду

Но, естественно, болельщики, за исключением новозеландских, шли на стадион, чтобы посмотреть не на Криса Вуда и Стефана Мариновича, а на Криштиану Роналду. Многие наши любители футбола пожертвовали трансляцией матча Россия — Мексика ради обладателя «Золотого мяча». Незадолго до начала игры корреспонденты «Чемпионата» провели небольшой опрос на тему вечного противостояния Роналду с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, в результате которого выяснилось, что:



1. «Вообще Месси лучше Роналду, но сейчас португалец играет не хуже аргентинца»;



2. «Месси и Роналду оба великие, поэтому нельзя ставить одного выше другого»;



3. «Роналду — инопланетянин, он абсолютно лучший, тогда как Месси землянин».



— Кто круче — Месси или Роналду? Да бросьте, ребята! Криштиану — игрок с другой планеты, он бьёт рекорды. Роналду сильнейший в мире, а Месси — с нашей планеты. В этом и разница между ними, — безапелляционно заявил самый ярый поклонник сборной Португалии и нападающего «Реала».

Главному тренеру чемпионов Европы Фернанду Сантушу по идее ничто не мешало приберечь свою звезду для плей-офф, но каким было бы разочарование болельщиков в таком случае! Да и сам Криштиану наверняка очень хотел пополнить бомбардирский счёт в игре с аутсайдером группы. Роналду всё-таки вышел в «основе» против Новой Зеландии, и в целом состав сборной Португалии оказался близок к оптимальному. Принял участие в игре даже защитник Элизеу, чьё появление вызывало сомнения.

Криштиану ходит пешком и бьёт пенальти

Когда исполнялся гимн Португалии и на экране арены показали Роналду, трибуны радостно загудели. Зрители предвкушали яркое соло в исполнении 32-летнего маэстро. Однако «семёрка» из «Реала» не спешил включаться на полную мощь. Первые полтайма Криштиану мало чем отличался от обычного нападающего российской Премьер-Лиги. Ходил по рулонному газону «Санкт-Петербурга» пешком, совершенно не утруждая себя рывками, резкими открываниями. Три центральных защитника сборной Новой Зеландии контролировали перемещения самого опасного игрока Кубка конфедераций. Роналду залез в офсайд, потом потанцевал с мячом, потерял его на дриблинге и упал. Поругался на судью, вот только американец Марк Гейгер отказался реагировать претензии капитана. В дебюте встречи самый опасный удар нанесли новозеландцы: Крис Вуд проверил, не спит ли в воротах потенциальный новичок «Наполи» Руй Патрисиу.

Создалось впечатление, что португальцев раззадорил… гол сборной России в параллельной игре в Казани. По крайней мере, совпали два события: команда Станислава Черчесова повела 1:0, а команда Сантуша резко прибавила в движении. Похоже, чемпионы Европы в этот момент осознали, что риски возрастают.



Сборная Португалии провела серию атак, в которых центральной фигурой стал именно Роналду. Криштиану сделал острую, но чуть-чуть неточную проникающую передачу на Андре Силву. Вскоре после этого пробил из неплохой позиции в защитника. Наконец, дважды подряд бил головой из пределов штрафной — мяч сперва прилетел в руки вратарю, а во втором случае попал в перекладину. Чемпионы Европы всё ближе подходили к голу, причём переигрывали крепких новозеландцев даже в воздухе. В результате Данилу заработал пенальти во время единоборства при подаче углового, а Криштиану реализовал удар с «точки». То ли на радостях, то ли от недовольства запустил вылетевший из ворот мяч на трибуны, часть которых свистела в адрес Роналду при исполнении им одиннадцатиметрового. «Санкт-Петербург» в эти минуты уже скандировал: «Россия! Россия!».



К перерыву португальцы добились комфортного преимущества, положив быстро и второй мяч в сетку ворот Мариновича. Гол организовали Элизеу с Бернарду Силвой, который едва не получил травму в голевом эпизоде. Они обошлись без помощи Роналду.

Петербург увидел гол Андре Силвы