В Питере — жечь! Португалия феерит и собирает больше зрителей, чем наши
Роналду забил Новой Зеландии в Петербурге, а португальские болельщики не сомневаются, что их Криштиану круче, чем Лионель Месси.
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В июне в Северной столице, можно сказать, проходит футбольная неделя Океании. В прошлую субботу сборная Новой Зеландии встречалась на арене «Санкт-Петербург» с Россией, два дня назад Австралия сразилась здесь же с Камеруном, а сегодня новозеландцы сыграли в Петербурге матч 3-го тура группового этапа. Логичным завершением этой истории стал бы финал Австралия — Новая Зеландия, однако обе команды покидают Россию и Кубок конфедераций. Видимо, потому что финал будет уже в июле.
Сантуш не бережёт звезду
Но, естественно, болельщики, за исключением новозеландских, шли на стадион, чтобы посмотреть не на Криса Вуда и Стефана Мариновича, а на Криштиану Роналду. Многие наши любители футбола пожертвовали трансляцией матча Россия — Мексика ради обладателя «Золотого мяча». Незадолго до начала игры корреспонденты «Чемпионата» провели небольшой опрос на тему вечного противостояния Роналду с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, в результате которого выяснилось, что:
1. «Вообще Месси лучше Роналду, но сейчас португалец играет не хуже аргентинца»;
2. «Месси и Роналду оба великие, поэтому нельзя ставить одного выше другого»;
3. «Роналду — инопланетянин, он абсолютно лучший, тогда как Месси землянин».
— Кто круче — Месси или Роналду? Да бросьте, ребята! Криштиану — игрок с другой планеты, он бьёт рекорды. Роналду сильнейший в мире, а Месси — с нашей планеты. В этом и разница между ними, — безапелляционно заявил самый ярый поклонник сборной Португалии и нападающего «Реала».
Главному тренеру чемпионов Европы Фернанду Сантушу по идее ничто не мешало приберечь свою звезду для
Криштиану ходит пешком и бьёт пенальти
Когда исполнялся гимн Португалии и на экране арены показали Роналду, трибуны радостно загудели. Зрители предвкушали яркое соло в исполнении 32-летнего маэстро. Однако «семёрка» из «Реала» не спешил включаться на полную мощь. Первые полтайма Криштиану мало чем отличался от обычного нападающего российской
Создалось впечатление, что португальцев раззадорил… гол сборной России в параллельной игре в Казани. По крайней мере, совпали два события: команда Станислава Черчесова повела 1:0, а команда Сантуша резко прибавила в движении. Похоже, чемпионы Европы в этот момент осознали, что риски возрастают.
Сборная Португалии провела серию атак, в которых центральной фигурой стал именно Роналду. Криштиану сделал острую, но
К перерыву португальцы добились комфортного преимущества, положив быстро и второй мяч в сетку ворот Мариновича. Гол организовали Элизеу с Бернарду Силвой, который едва не получил травму в голевом эпизоде. Они обошлись без помощи Роналду.
Петербург увидел гол Андре Силвы
Второй тайм Криштиану начал так же расслабленно, как и первый. Войдя в штрафную сборной Новой Зеландии, пустился в лишнюю обводку и просто потерял мяч. Ещё раз упал при попытке перехитрить защитника, словно дело происходило в Ледовом дворце, а сам он был на коньках. Возможно, у него есть
И без нападающего «Реала» португальская сборная довела дело до крупной победы. Андре Силва не сказать чтобы успешно взаимодействовал с Криштиану, упускал предоставлявшиеся шансы, а вот после замены лидера показал себя. Этим летом 21-летний нападающий не принял приглашения «Зенита», подписав контракт с «Миланом», тем не менее, забил на «Санкт-Петербурге». Автором четвёртого мяча стал Нани, который и сменил Роналду. Новая Зеландия, объективно говоря, тоже заслужила гол, но красиво завершить свою неделю в Петербурге у чемпионов Океании не получилось.
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|24 Июня, 18:00
|Зрители 56290
|Группа A
|Санкт-Петербург Арена
|Новая Зеландия
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0:4
Первый тайм: 0:2
|Португалия
|Энтони Хадсон
|Фернанду Сантуш
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|9
|7
|Удары (всего)
|17
|3
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|12
|17
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марк Гейгер (США)
|Боковой судья
|Джо Флетчер (Канада)
|Боковой судья
|Чарльз Моргант (США)
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Юре Прапротник (Словения)
|Сандру Риччи (Бразилия)
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