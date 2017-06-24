Роналду: Поле было сложным, газон на стадионе в Петербурге не очень хороший
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от победы над командой Новой Зеландии в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017.
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«Очень хороший матч. Я помог своей команде, забив первый гол. Команда хорошо играла, мы хотели решить игру в первом тайме и нам это удалось. Поле было сложным, газон не очень хороший. Мы выполнили свою цель и вышли в полуфинал. Там нас ждет сложный соперник. Мы уважаем всех. Уверен, мы любого победим», — передает слова игрока корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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