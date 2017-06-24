Обидно. Глупо. Несправедливо? Cборная России проиграла Мексике свой лучший матч
Сборная России, показав в матче с Мексикой (1:2) лучший футбол при Черчесове, проиграла и вылетела с Кубка конфедераций. Оставив всех присутствующих с
одной-единственной мыслью: все могло закончиться иначе.
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Видимо, что-то случилось...
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«РОССИЯ, ВЫХОДИ. СВОИ»
В сборную России снова поверили. Точнее, попробовали поверить —
Хотел Черчесов повернуть болельщиков лицом к команде? Готово. За два часа до матча вокруг отеля, где остановилась сборная, столпилось человек 300−400. Пусть до любви, как в 2008 году, еще далеко, но все равно это шаг вперед. Безразличия стало меньше.
— Россия, выходи. Мы за тебя, — кричал
Центр Казани в субботу стал
Удивили только музыканты возле «Казань Арены» — все в черном, и игравшие очень минорную музыку. Может,
Но минор, стоит признать, сидит в генетическом коде нашего народа. Это мексиканцы, избалованные солнечными днями в количестве больше, чем два в году, могут праздновать и без повода. Мы так не умеем. Русскому человеку нужен размах, событие, чудо. Гулять — так в полуфинале.
А для прохода в следующий этап нужна была только победа.
Виталий Мутко, конечно, перед такой игрой поддержал Черчесова, заявив, что тот останется до ЧМ-2018 в любом случае. Хотя
ЖИРКОВ ИЗ 2008-ГО
Начали нервно. Причем, и те, и другие, раздав пару пасов в стиле Адамова. Но это и понятно — вы ведь видели лицо Головина во время гимна? Казалось, он чуть скупую слезу не пустил от переизбытка чувств. Уже в тот момент стало понятно: сборная, может, проиграть, но биться будет насмерть.
И Головин, кстати, был одним из лучших. По тому, как вступал в единоборства — либо выигрывал, либо вгрызался так, что соперник от греха подальше отдавал мяч партнеру — это был европейский уровень. Но по качеству передач, по темпу — Александр может лучше.
А заводилой в начале игры стал Жирков, который, думается, вернул многих в тот самый 2008. Обводил так, как только он умеет, был цепок в защите. И создал первый опасный момент, который наверняка раскрепостил остальных. Проскочив защитника элегантным движением голеностопа, Жирков влетел в ногу мексиканца в пределах штрафной площади. Именно влетел — это важно. Касание было, падение — тоже. Пенальти? Неоднозначно — трактуйте сами. Но главный судья из Саудовской Аравии
Спустя несколько минут в штрафной гостей упал уже Смолов. Но, надо признать, этот момент был однозначным — форвард начал подгибать ноги до легкого касания от защитника. Хотя с трибуны, да на заведенную голову хотелось проклясть судью. Может, поэтому тот попросил помощи видеоарбитра. Кстати, когда это случилось, трибуны так взревели! Будто ЧМ взяли — столько эмоций, страстей. А вы говорите, динамика игры упадет….
В общем, наши в первом тайме были лучше — злее, напористее. А когда Самедов забил свой очередной важный гол в сезоне, казалось, все возможно. И момент ведь такой характерный выдался — додавили мексиканцев. Раз подкрались, два — и наконец, забили. А до этого был еще удар Смолова в штангу. Правда, верилось….
ГЛУПО
А что случилось потом — так сразу и не скажешь. Глупо
Обидно. Потому что с игры сборная Мексики создала не так уж много. Точно не больше нашего. Однако, Бухаров, наверняка подозревая, что Самедов в офсайде, все равно пропускал мяч на спартаковца. Смольников, заменивший Самедова, с пяти метров «лупил» по трибунам. Как и Ерохин, кстати. А мексиканцы, не делая ничего особенного, наказывали за минимальные просчеты.
Они не кружили неимоверные комбинации, не уничтожали в единоборствах и не выглядели инопланетной командой, заставив бы, выругавшись,
Но последний рубеж сопротивления неудачному исходу пал за десять минут до конца. Сборная то ли встала, то ли ничего не могла сделать. И та легкость, с какой мексиканцы довели матч до победы, несколько разочаровала. Наверное, действительно это не наш уровень.
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|24 Июня, 18:00
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|Главный судья
|Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
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|Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
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