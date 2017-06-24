Футболисты сборной Португалии разгромили новозеландцев в матче Кубка конфедераций

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Встреча группы А, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге на поле стадиона на Крестовском острове, завершилась со счетом 4:0 в пользу чемпионов Европы. У победителей отличились Криштиану Роналду с пенальти (33-я минута), Бернарду Силва (37), Андре Силва (80) и Нани (90+1).

После этой победы португальцы пробились в полуфинал Кубка конфедераций с первого места в группе А, обойдя команду Мексики по лучшей разнице мячей. Сборная Новой Зеландии не набрала на турнире ни одного очка.

В полуфинале турнира португальская сборная встретится с командой, которая займет второе место в группе В.