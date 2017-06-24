Футболисты сборной Португалии разгромили новозеландцев в матче Кубка конфедераций
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн —
Р-Спорт. Футболисты сборной Португалии разгромили команду Новой Зеландии в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций-2017, который проходит в России.
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Встреча группы А, прошедшая в субботу в
После этой победы португальцы пробились в полуфинал Кубка конфедераций с первого места в группе А, обойдя команду Мексики по лучшей разнице мячей. Сборная Новой Зеландии не набрала на турнире ни одного очка.
В полуфинале турнира португальская сборная встретится с командой, которая займет второе место в группе В.
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