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Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
18:00 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
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25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30180055/
24 июня 2017, 20:16 | Р-Спорт

Футболисты сборной Португалии разгромили новозеландцев в матче Кубка конфедераций

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — Р-Спорт. Футболисты сборной Португалии разгромили команду Новой Зеландии в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций-2017, который проходит в России.

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© РИА "Новости"

Встреча группы А, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге на поле стадиона на Крестовском острове, завершилась со счетом 4:0 в пользу чемпионов Европы. У победителей отличились Криштиану Роналду с пенальти (33-я минута), Бернарду Силва (37), Андре Силва (80) и Нани (90+1).

После этой победы португальцы пробились в полуфинал Кубка конфедераций с первого места в группе А, обойдя команду Мексики по лучшей разнице мячей. Сборная Новой Зеландии не набрала на турнире ни одного очка.

В полуфинале турнира португальская сборная встретится с командой, которая займет второе место в группе В.
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