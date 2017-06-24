Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
18:00 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30180047/
24 июня 2017, 20:11 | ТАСС

Сборная России проиграла мексиканцам и не смогла выйти в полуфинал Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде Мексики со счетом 1:2 в заключительной встрече группового этапа Кубка конфедераций и не смогла выйти в полуфинал турнира. На матче, который состоялся на «Казань-Арене», присутствовало 41 585 зрителей.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/17

Мяч в составе россиян забил Александр Самедов (25-я минута), у мексиканцев отличились Нестор Араухо (30) и Ирвин Лосано (52), воспользовавшийся ошибкой вратаря российской команды Игоря Акинфеева, неудачно вышедшего из ворот. На 68-й минуте игры за вторую желтую карточку с поля был удален защитник сборной России Юрий Жирков. По ходу матча арбитр Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии дважды пользовался видеопомощником: в первом случае он не стал назначать пенальти в пользу российской команды, а во втором — отменил гол, забитый мексиканским защитником Эктором Морено из офсайда. Лучшим игроком матча был признан забивший победный гол Лосано.

Данный матч стал 14-м между сборными СССР/России и Мексики. Отечественная команда одержала в них пять побед и потерпела два поражения, семь встреч завершились вничью (все они проходили подряд, а шесть из них закончились с одинаковым счетом 0:0). Непосредственно сборная России проиграла мексиканцам впервые.

Кубок конфедераций 2017 года — девятый крупный турнир с участием сборной России. На чемпионате мира 1994, 2002, 2014 годов и чемпионате Европы 2012 года российская команда занимала третье место в группе, на чемпионатах Европы 1996, 2004 и 2016 годов — четвертое. В плей-офф сборная России смогла выйти лишь раз — на чемпионате Европы 2008 года, где достигла стадии полуфинала.

31-летний Акинфеев сравнялся по числу матчей за сборную России с защитником Василием Березуцким, их в его активе стало 101 игра. Больше встреч за национальную команду СССР/России провели только Олег Блохин (112), Виктор Онопко (113) и Сергей Игнашевич (120). Голкипер дебютировал за сборную России 28 апреля 2004 года в товарищеском матче с командой Норвегии (2:3).

Сборная Мексики заняла второе место в группе А, набрав 7 очков. Португальцы, в параллельной встрече со счетом 4:0 разгромившие команду Новой Зеландии, завершили групповой этап с таким же количество очков, но в плей-офф вышли с первого места благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей; сборная России в группе А стала третьей (3 очка), а новозеландцы, не набравшие ни одного очка, заняли четвертое место. Мексиканская команда в полуфинале, который состоится 29 июня в Сочи, сразится с победителем группы В, а португальцы 28 июня в Казани сыграют со сборной, ставшей в группе В второй. Окончательное турнирное положение в группе В определится в воскресенье по результатам матчей Германия — Камерун и Чили — Австралия.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
24 Июня, 18:00 Зрители 41585 Группа A Казань Арена
Мексика 2:1
Первый тайм: 1:1
Россия
Главные тренеры
Хуан Карлос Осорио Станислав Черчесов
Голы
30′ Нестор Араухо (Э. Эррера) 2
52′ Ирвинг Лосано (Э. Эррера) 22
19 Александр Самедов (А. Ерохин, А. Головин) 25′
Составы
Гильермо Очоа 13
Нестор Араухо 2
Мигель Лаюн 7
Эктор Морено 15
Хонатан дос Сантос 6
Хавьер Эрнандес 14
Ирвинг Лосано 22
Эктор Эррера 16
39′ Диего Рейес 5
Луис Рейес 21
16′ 70′ Андрес Гуардадо (к) 18
90+2′ Освальдо Аланис 23
46′ Карлос Альберто Вела 11
Хавьер Акино 20
1 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин 71′
6 Георгий Джикия
13 Федор Кудряшов 63′
19 Александр Самедов
18 Юрий Жирков 9′ 68′
17 Александр Головин 88′
8 Денис Глушаков
21 Александр Ерохин 70′
2 Игорь Смольников
9 Федор Смолов 78′
20 Максим Канунников
11 Александр Бухаров 64′
7 Дмитрий Полоз
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
7 Фолы 20
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Боковой судья Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
Боковой судья Мохаммед Аль Абакри (Саудовская Аравия)
  Джайр Марруфо (США)
  Равшан Ирматов (Узбекистан)
  Реза Сохандан (Иран)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

Новости по теме

Арбитр не дал футболистам РФ два очевидных пенальти в ворота мексиканцев — Хусаинов

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Арбитр не зафиксировал нарушения на футболистах сборной России и не назначил два очевидных пенальти в ворота команды Мексики в матче Кубка конфедераций, квалификация судейства отстает в этой игре от футбольного действия, заявил агентству «Р-Спорт» бывший глава судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС) Сергей Хусаинов.
Еще 7 новостей   Все новости
24 июня

Болельщики поддержали сборную России в матче с командой Мексики масштабным баннером

Российский боксер Тищенко стал чемпионом Европы в весовой категории до 91 кг

Роналду в полуфинале: португальцы разгромили новозеландцев на Кубке конфедераций
Викторина
Кто по национальности вратарь сборной России Гильерме?