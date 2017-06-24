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Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
18:00 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
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25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30180044/
24 июня 2017, 20:42 | ТАСС

Тренеру сборной Камеруна приятно, что российские болельщики поддерживают его команду

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Игрокам и тренерам сборной Камеруна по футболу приятно, что российские болельщики поддерживают команду на Кубке конфедераций. Об этом журналистам рассказал главный тренер команд Уго Броос.

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Сборная Камеруна в воскресенье сыграет с командой Германии в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций. После двух матчей в активе камерунцев одно очко.

«Сборная Камеруна будет делать все возможное, чтобы остаться в России еще на неделю. Я думаю, что команда постепенно возвращает себе лидерство в Африке. Нам очень приятно, что многие люди в России поддерживают сборную Камеруна, это неожиданность для нас», — сказал Броос.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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