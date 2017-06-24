Тренеру сборной Камеруна приятно, что российские болельщики поддерживают его команду

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Сборная Камеруна в воскресенье сыграет с командой Германии в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций. После двух матчей в активе камерунцев одно очко.

«Сборная Камеруна будет делать все возможное, чтобы остаться в России еще на неделю. Я думаю, что команда постепенно возвращает себе лидерство в Африке. Нам очень приятно, что многие люди в России поддерживают сборную Камеруна, это неожиданность для нас», — сказал Броос.