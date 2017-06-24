Сборная России — третья хозяйка Кубка конфедераций, не сумевшая выйти из группы
Сборная России проиграла команде Мексики в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017.
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Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев.
Сборные России и Новой Зеландии завершили борьбу на Кубке конфедераций — 2017, Португалия и Мексика вышли в полуфинал.
Сборная России стала третьей хозяйкой Кубка конфедераций, не сумевшей выйти из группы. В 1997 году борьбу на первом этапе завершила Саудовская Аравия, а в 2001 году групповую стадию не сумела пройти Южная Корея.
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