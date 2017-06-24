В субботу в Казани сборные России и Мексики играли в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций. В первом тайме произошли два спорных момента. Сначала в штрафной мексиканцев упал Юрий Жирков, а в другом эпизоде — Федор Смолов. В моменте со Смоловым судья из Саудовской Аравии Фахад Аль Мирдаси обратился к системе видеопомощи, и арбитры пенальти не усмотрели.

«Все очевидно, нарушения на игроках сборной России в обоих случаях были. Надо только иметь мужество и волю свистеть по правилам игры, а не по “нефутбольным” делам. В первом и втором моментах в штрафной мексиканцев это были пенальти, нарушения очевидные. Если бы эти же самые нарушения произошли в середине поля, я не сомневаюсь, что этот самый арбитр зафиксировал бы нарушение. Штрафная площадь психологически давит на арбитров. А когда ты не уверен в своих знаниях правила игры и сути самой игры, то такое и происходит», — сказал Хусаинов по телефону.

«В первом случае судья даже не обратился за видеопомощью. Во втором случае он обратился, но кто смотрит повторы? Те же самые арбитры. Нарушения были очевидные, но видеоарбитры посчитали иначе. Значит, человеческий фактор. Видеоарбитры — это не истина в последней инстанции. Значит, уровень квалификации судейства в этом матче отстает от футбольного действия. Если арбитр посчитал, что во втором эпизоде пенальти не было, тогда надо было наказать игрока за симуляцию. Но последовательности в его действиях нет», — добавил эксперт.