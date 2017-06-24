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Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
18:00 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30179954/
24 июня 2017, 20:30 | Спорт-Экспресс

Роналду впервые за 4 года был заменен в официальном матче за сборную

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду впервые с 6 сентября 2013 года был заменен в официальном матче за национальную команду.

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© РИА "Новости"

Он покинул поле на 67-й минуте матча Кубка конфедераций-2017 против Новой Зеландии, уступив место на поле Нани.

В сентябре 2013 года португальцы провели матч в рамках отбора на чемпионат мира 2014 года, обыграв Северную Ирландию со счетом 4:2, а Роналду оформил хет-трик. Он покинул поле на 90-й минуте.

Капитан чемпионов Европы 2016 года является лидером сборной по числу матчей (142) и количеству голов (75) в ее составе.
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24 Июня, 18:00 Зрители 56290 Группа A Санкт-Петербург Арена
Новая Зеландия 0:4
Первый тайм: 0:2
Португалия
Главные тренеры
Энтони Хадсон Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду 33′
10 Бернарду Силва (Элизеу) 37′
9 Андре Силва (Р. Куарежма) 80′
17 Нани (Андре Силва) 90+1′
Составы
Стефан Маринович 1
82′ Дейн Ингам 16
Томас Дойл 17
Майкл Боксалл 5
Томми Смит 20
Марко Рохас 11
Райан Томас 14
Крис Вуд (к) 9
74′ Эндрю Дюрант 22
Шейн Смелц 10
37′ Майкл Макглинчи 8
Билл Туилома 6
19′ 65′ Клейтон Льюис 15
Коста Барбароузес 7
1 Руй Патрисиу
11 Нелсон Семеду 21′
19 Элизеу
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 56′
9 Андре Силва
8 Жоау Моутинью
13 Данилу Перейра
20 Рикарду Куарежма 83′
18 Желсон Мартинш
10 Бернарду Силва 46′
16 Луиш Мигел Пиззи
7 Криштиану Роналду (к) 67′
17 Нани
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 9
7 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 12
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 12
17 Фолы 5
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марк Гейгер (США)
Боковой судья Джо Флетчер (Канада)
Боковой судья Чарльз Моргант (США)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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