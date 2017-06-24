Роналду впервые за 4 года был заменен в официальном матче за сборную

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Он покинул поле на 67-й минуте матча Кубка конфедераций-2017 против Новой Зеландии, уступив место на поле Нани.

В сентябре 2013 года португальцы провели матч в рамках отбора на чемпионат мира 2014 года, обыграв Северную Ирландию со счетом 4:2, а Роналду оформил хет-трик. Он покинул поле на 90-й минуте.

Капитан чемпионов Европы 2016 года является лидером сборной по числу матчей (142) и количеству голов (75) в ее составе.