Роналду впервые за 4 года был заменен в официальном матче за сборную
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду впервые с 6 сентября 2013 года был заменен в официальном матче за национальную команду.
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Он покинул поле на 67-й минуте матча Кубка конфедераций-2017 против Новой Зеландии, уступив место на поле Нани.
В сентябре 2013 года португальцы провели матч в рамках отбора на чемпионат мира 2014 года, обыграв Северную Ирландию со счетом 4:2, а Роналду оформил
Капитан чемпионов Европы 2016 года является лидером сборной по числу матчей (142) и количеству голов (75) в ее составе.
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|24 Июня, 18:00
|Зрители 56290
|Группа A
|Санкт-Петербург Арена
|Новая Зеландия
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0:4
Первый тайм: 0:2
|Португалия
Главные тренеры
|Энтони Хадсон
|Фернанду Сантуш
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|9
|7
|Удары (всего)
|17
|3
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|12
|17
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Марк Гейгер (США)
|Боковой судья
|Джо Флетчер (Канада)
|Боковой судья
|Чарльз Моргант (США)
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Юре Прапротник (Словения)
|Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти