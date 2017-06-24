Сборная России проиграла Мексике и не вышла в плей-офф
Сборная России проиграла Мексике в матче группового этапа Кубка конфедераций и не смогла выйти в
плей-офф домашнего турнира.
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Видимо, что-то случилось...
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Российским футболистам для выхода в полуфинал необходимо было побеждать, и начало встречи подопечные Станислава Черчесова провели в атаке.
На 18-й минуте матча главный арбитр встречи Фахад
На 25-й минуте сборная России вышла вперед: после серии неудачных ударов по воротам мексиканцев мяч в сетку отправил Александр Самедов.
Через пять минут сборная Мексики сравняла счет в матче, гол забил Нестор Араухо.
В начале второго тайма Самедов оформил дубль, однако гол не был засчитан
На 60-й минуте Эктор Морено забил третий мяч мексиканцев в матче, но главный арбитр после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот. А менее чем через десять минут сборная России осталась в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Юрий Жирков. Вдесятером российские футболисты не смогли сравнять счет, и встреча завершилась победой мексиканцев со счетом 2:1.
Таким образом, сборная России с 3 набранными очками заняла третье место в группе А и не вышла в
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