Сборная России проиграла Мексике и не вышла в плей-офф

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российским футболистам для выхода в полуфинал необходимо было побеждать, и начало встречи подопечные Станислава Черчесова провели в атаке.

На 18-й минуте матча главный арбитр встречи Фахад Аль-Мирдаси взял видеопросмотр, чтобы решить, назначать ли пенальти в ворота сборной Мексики за фол на Федоре Смолове, но в итоге 11-метровый не был назначен.

На 25-й минуте сборная России вышла вперед: после серии неудачных ударов по воротам мексиканцев мяч в сетку отправил Александр Самедов.

Через пять минут сборная Мексики сравняла счет в матче, гол забил Нестор Араухо.

В начале второго тайма Самедов оформил дубль, однако гол не был засчитан из-за положения вне игры. На 52-й минуте встречи после ошибки Акинфеева мексиканцы вышли вперед, 2:1. Автором гола стал Ирвин Лосано.

На 60-й минуте Эктор Морено забил третий мяч мексиканцев в матче, но главный арбитр после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот. А менее чем через десять минут сборная России осталась в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Юрий Жирков. Вдесятером российские футболисты не смогли сравнять счет, и встреча завершилась победой мексиканцев со счетом 2:1.