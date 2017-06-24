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https://sport.mail.ru/football2017/news/30179922/
24 июня 2017, 19:51

Сборная России проиграла Мексике и не вышла в плей-офф

Сборная России проиграла Мексике в матче группового этапа Кубка конфедераций и не смогла выйти в плей-офф домашнего турнира.

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Российским футболистам для выхода в полуфинал необходимо было побеждать, и начало встречи подопечные Станислава Черчесова провели в атаке.

На 18-й минуте матча главный арбитр встречи Фахад Аль-Мирдаси взял видеопросмотр, чтобы решить, назначать ли пенальти в ворота сборной Мексики за фол на Федоре Смолове, но в итоге 11-метровый не был назначен.

На 25-й минуте сборная России вышла вперед: после серии неудачных ударов по воротам мексиканцев мяч в сетку отправил Александр Самедов.

Через пять минут сборная Мексики сравняла счет в матче, гол забил Нестор Араухо.

В начале второго тайма Самедов оформил дубль, однако гол не был засчитан из-за положения вне игры. На 52-й минуте встречи после ошибки Акинфеева мексиканцы вышли вперед, 2:1. Автором гола стал Ирвин Лосано.

На 60-й минуте Эктор Морено забил третий мяч мексиканцев в матче, но главный арбитр после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот. А менее чем через десять минут сборная России осталась в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Юрий Жирков. Вдесятером российские футболисты не смогли сравнять счет, и встреча завершилась победой мексиканцев со счетом 2:1.

Таким образом, сборная России с 3 набранными очками заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф Кубка конфедераций.
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