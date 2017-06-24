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https://sport.mail.ru/football2017/news/30179879/
24 июня 2017, 20:18 | Спорт-Экспресс

Нигматуллин: Вратарь класса Акинфеева не должен позволять себе такие ошибки

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выразил разочарование действиями Игоря Акинфеева в моменте со вторым голом в ворота россиян в матче Кубка конфедераций после Мексики.

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Он отметил, что это уже вторая ошибка голкипера ЦСКА на этом турнире.

— Печальный эпизод у наших ворот возник абсолютно из ничего, — заявил Нигматуллин. — В той ситуации нужно было выходить и подчищать «свечу», но чем угодно, только не ногой — головой и коленом. Возможно, даже были шансы поймать мяч в штрафной. Головой было бы самым действенным.

— Как оцените наши перспективы?

— Печально. Второй гол на турнире пропускаем после ошибки Акинфеева — с Португалией, теперь — здесь. Вратарь с его классом не должен позволять себе такие моменты. Мы создаем новую команду, и с победами гораздо легче двигаться вперед. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что мы исправим ситуацию.
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