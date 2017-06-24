Сборная России играет вничью с Мексикой после первого тайма
В заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций сборная России играет с командой Мексики.
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Видимо, что-то случилось...
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Российские футболисты с самого старта матча показали, что настроены на борьбу за три очка, активно атакуя ворота соперника.
На 18-й минуте матча главный арбитр матча Фахад
На 25-й минуте сборная России вышла вперед: после серии неудачных ударов по воротам мексиканцев мяч в сетку отправил Александр Самедов.
Через пять минут сборная Мексики сравняла счет в матче, гол забил Нестор Араухо.
Текстовая
В другом матче группы А встречаются сборные Португалии и Новой Зеландии.
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