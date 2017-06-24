Сборная России играет вничью с Мексикой после первого тайма

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Российские футболисты с самого старта матча показали, что настроены на борьбу за три очка, активно атакуя ворота соперника.

На 18-й минуте матча главный арбитр матча Фахад Аль-Мирдаси взял видеопросмотр, чтобы решить, назначть ли пенальти в ворота сборной Мексики за фол на Федоре Смолове, но в итоге 11-метровый не был назначен.

На 25-й минуте сборная России вышла вперед: после серии неудачных ударов по воротам мексиканцев мяч в сетку отправил Александр Самедов.

Через пять минут сборная Мексики сравняла счет в матче, гол забил Нестор Араухо.

Текстовая онлайн-трансляция матча

В другом матче группы А встречаются сборные Португалии и Новой Зеландии.