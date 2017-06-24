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Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
18:00 2-й тайм Мексика 1
Россия 1
тв
Группа A
18:00 2-й тайм Новая Зеландия 0
Португалия 2
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30179614/
24 июня 2017, 18:47

Сборная России играет вничью с Мексикой после первого тайма

В заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций сборная России играет с командой Мексики.

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© РИА "Новости"
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Российские футболисты с самого старта матча показали, что настроены на борьбу за три очка, активно атакуя ворота соперника.

На 18-й минуте матча главный арбитр матча Фахад Аль-Мирдаси взял видеопросмотр, чтобы решить, назначть ли пенальти в ворота сборной Мексики за фол на Федоре Смолове, но в итоге 11-метровый не был назначен.

На 25-й минуте сборная России вышла вперед: после серии неудачных ударов по воротам мексиканцев мяч в сетку отправил Александр Самедов.

Через пять минут сборная Мексики сравняла счет в матче, гол забил Нестор Араухо.

Текстовая онлайн-трансляция матча

В другом матче группы А встречаются сборные Португалии и Новой Зеландии.
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